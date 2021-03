Abbellire i nostri balconi è una delle operazioni più belle e soddisfacenti che la primavera ci permette di svolgere.

La temperatura più elevata, il sole che si fa spazio dopo il buio invernale e i mille colori che si fanno spazio nella natura rendono questa stagione davvero speciale.

Cominciamo dicendo che il giallo è un colore che ci trasmette istantaneamente energia, luminosità e vitalità.

Ecco i fiori più belli e luminosi che renderanno il nostro balcone sensazionale e unico valorizzando questo colore spettacolare.

Sedum palmeri

In questo mese ha iniziato a fiorire il Sedum palmeri, una pianta molto semplice da curare che ha veramente bisogno di poche attenzioni per crescere.

Per esempio, ci possiamo anche permettere di dimenticarci di annaffiarla e fiorirà comunque tranquillamente.

Ha semplicemente bisogno di uno spazio dove può essere esposto all’aria e alla luce solare.

È incredibile, inoltre, che questi fiori siano in grado di assorbire l’acqua durante la pioggia e immagazzinarla autonomamente.

Viola del pensiero

Questa pianta si presenta in mille varietà di colore come ad esempio il giallo, il blu, il viola o il bianco.

Va posizionata alla luce diretta del sole poiché, venendo posta all’ombra, favoriremo lo sviluppo di pochi fiori a vantaggio di un numero maggiore di foglie.

Non preoccupiamoci di questo, infatti non soffrono in alcun modo il caldo e riescono a sopportare adeguatamente anche le temperature molto basse.

È consigliato, comunque, riparlarle dai venti forti che rischierebbero inevitabilmente di danneggiarle.

Il Croco

Questo fiore è il simbolo della speranza e della rinascita, è forse ciò di cui abbiamo bisogno tutti nel periodo delicato che stiamo vivendo.

I colori delle sue foglie, anche qui, vanno dal giallo al bianco ma ci sono anche delle specie variegate in modo curioso.

La resistenza è una delle sue qualità migliori infatti sopravvive tranquillamente durante il freddo invernale ma anche durante il caldo dell’estate.

I Crochi fioriscono in primavera oppure in autunno, proprio perché l’umidità le aiuta a svilupparsi al meglio.

