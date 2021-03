La lana è un materiale estremamente duro a morire. Possiamo infatti riutilizzarla svariate volte prima che sia ormai davvero inutilizzabile e destinata alla spazzatura. Ma se anche non siamo così bravi da rifilare la lana per ottenere nuovi manufatti, possiamo sempre riciclare i vecchi maglioni grazie a queste idee.

Vediamo allora assieme in questo articolo il sorprendente motivo per cui non butteremo mai più i vecchi maglioni, ma gli daremo nuova vita.

Guanti

Se abbiamo a disposizione un maglione che non utilizziamo più, potremmo non dover comprare un nuovo paio di quanti nel momento del bisogno. Possiamo infatti ritagliare da un vecchio maglione la stoffa necessaria per creare dei bellissimi e caldissimi guanti senza spendere un soldo.

Dobbiamo solo ritagliare il tessuto utilizzando le nostre mani come misura, utilizzando la parte bassa del maglione anche in modo da sfruttare l’elastico in chiusura. Una volta ritagliati due pezzi basterà unirli per creare uno dei nostri guanti e lo stesso si dovrà fare per il secondo.

Sciarpe

Un’altra idea originale per riciclare un vecchio maglione è quella di realizzare una sciarpa o anche uno scaldacollo.

Il procedimento è davvero molto semplice, basterà utilizzare le maniche del maglione, tagliate e cucite assieme. In questo modo avremo ottenuto una sciarpa lunga e avvolgente. Se invece vogliamo qualcosa di più corto e originale potremmo anche utilizzare una sola manica cucendone alla fine dei bottoni. Otterremo così un pratico scaldacollo.

Stivali e pantofole

Per finire, riciclando un maglione vecchio, potremmo anche creare un fantastico paio di stivali: avremo bisogno soltanto del nostro vecchio maglione, di un po’ di colla e di un vecchio paio di scarpe (sneakers o infradito andranno benissimo).

Tagliamo allora le maniche e del nostro maglione e, infilandole nei polpacci, prendiamo le misure di quello che sarà il gambale. Una volta fatto questo, stendiamo uno strato di colla sulla parte superiore della scarpa e adagiamoci sopra il nostro gambale. Lasciamo asciugare per almeno un’ora e rifiniamo il tutto ritagliando le parti in eccesso dei nostri nuovi, caldi e bellissimi stivali. Ecco allora il sorprendente motivo per cui non butteremo mai più i vecchi maglioni: li possiamo riutilizzare grazie alle tecniche del riciclo creativo.

