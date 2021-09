Quante volte ci sarà capitato di avere per mano un telefono, magari il nostro, e di non riuscire a sentire la persona chiamata? Purtroppo, questo problema così comune non ha soluzioni altrettanto conosciute, venendo scambiato spesso per un semplice sintomo di vecchiaia del dispositivo. Tuttavia, esistono diversi metodi per risolverlo, alla portata di tutti in quanto a semplicità e prodotti utilizzati. Spesso, l’altoparlante del telefono non si sente o gracchia per questo problema che in pochissimi conoscono e sanno risolvere.

Solitamente si presenta dopo alcuni mesi o anni di utilizzo dello smartphone, ma potrebbe comparire decisamente prima se in contatto perenne con polvere e sporco. Il problema dell’altoparlante che si sente poco o emette suoni strani potrebbe essere dovuto a uno di questi 3 fattori: polvere, sporco generico o acqua. Fortunatamente, a meno di un danneggiamento reale dell’altoparlante, possiamo risolverlo veramente con poco. Sarà ovviamente fondamentale essere delicati e precisi nel lavoro di pulizia e avremo bisogno di alcuni oggetti di casa facilmente reperibili.

Come pulire, quindi, l’altoparlante del telefono per risolvere il volume basso ed il suono distorto? Nel caso in cui fosse entrata accidentalmente dell’acqua, possiamo provare ad utilizzare delle semplici applicazioni. Le onde sonore emesse da queste faranno vibrare le parti interessate, permettendo così la fuoriuscita delle goccioline. Queste app si possono trovare facilmente sul marketplace del nostro dispositivo digitando nella barra di ricerca apposita “speaker water” o “acqua altoparlante”.

Se il problema nasce dallo sporco intrappolato all’interno dell’altoparlante, non ci resta che passare alla pulizia manuale. Per farlo avremo bisogno di un semplice cotton fioc e, per una pulizia accurata, dell’alcol denaturato. Individuiamo per prima cosa la posizione dell’altoparlante problematico. Quindi, passiamo il bastoncino di cotone lungo la superfice esterna applicando una leggera pressione. Bagniamo il cotton fioc nella soluzione liquida proposta sopra e ripetiamo l’operazione per rimuovere più sporco possibile. Possiamo, poi, provare ad effettuare la stessa operazione con uno spazzolino per i denti vecchio o da buttare, a patto che sia pulito. In tal caso sarà bene applicare la massima attenzione e la minima pressione necessaria per non rischiare di rovinare le componenti interne del telefono.

