Con l’arrivo dell’estate stiamo tutti cercando di consumare piatti più freschi. Sono perfetti per combattere l’inevitabile afa estiva. A tal proposito, qualche tempo fa abbiamo parlato una ricetta molto originale che arriva dal Messico. Essa ha un gusto piccante che pochi penserebbero di associare all’estate, ma che invece è ottima per rinfrescarsi.

Se pensiamo a ingredienti estivi, i pomodori sono sicuramente tra questi. La loro freschezza li rende perfetti per combattere il caldo. Un bel pomodoro è un’ottima aggiunta a qualsiasi insalata, quindi quasi tutti ne hanno un po’ in casa.

Ciò che, però, non tutti conoscono è il metodo corretto per conservare i pomodori. Se si sbaglia la conservazione, si rischia ovviamente di buttarli via prima del tempo. Vediamo, quindi, come evitare sbagli e tenere quest’ottima verdura fresca a lungo. Ecco i consigli che pochi seguono per conservare perfettamente i pomodori in casa.

I concetti di base

Iniziamo da una domanda importante: bisogna conservarli nel frigo oppure fuori? Qui non c’è dubbio, bisogna lasciarli fuori. Metterli nel frigo, infatti, ne danneggia il sapore, la consistenza e anche il colore. Il freddo, infatti, blocca l’attività di alcuni enzimi che contribuiscono al buonissimo gusto e al suo colore rosso accesso.

Insomma l’ideale è tenerli a temperatura ambiente. Se fa troppo caldo, però, si rischia che maturino e marciscano troppo in fretta. Per questa ragione, la cosa migliore da fare sarebbe metterli in cantina e, se questo è impossibile, perlomeno ripararli dai raggi solari.

Infine, un consiglio a cui pochi pensano. Conserviamo i pomodori a testa in giù, perché la parte superiore è più dura e resistente di quella sotto.

Abbiamo capito, quindi, come conservare al meglio i pomodori. In questo modo dureranno molto di più ed eviteremo gli sprechi.