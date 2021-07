Con l’arrivo del caldo anche la nostra dieta cambia un po’. Invece di mangiare cibi belli caldi, perfetti per quando le temperature sono basse, preferiamo piatti freschi e leggeri.

Questi cambi alla dieta possono anche tutelarci da problemi di salute, come indichiamo in questo articolo. In ogni caso è importante trovare dei cibi che ci permettano di stare freschi. Oggi ne vedremo proprio uno che ha al suo interno degli ingredienti sorprendenti, anche se alcuni potrebbero pensare che non siano perfettamente adatti alla temperatura. Sembra impossibile ma mangiare questa insalata ci fa sconfiggere immediatamente il caldo estivo.

La ricetta che viene da lontano

Oggi vedremo una ricetta che ha le sue origini in America Centrale, e precisamente in Messico. Stiamo parlando del pico de gallo, un’insalata il cui nome significa letteralmente “becco del gallo”. Per quanto le sue origini siano esotiche, procurarsi gli ingredienti non è affatto complicato, infatti sono facili da trovare al mercato oppure su internet. Ci serviranno semplicemente:

200 grammi di pomodori;

mezza cipolla;

mezzo peperoncino (preferibilmente della varietà jalapeño);

un avocado;

cumino;

origano;

lime.

La preparazione

Per preparare il pico de gallo ci basta semplicemente tagliare a pezzetti i vari ingredienti e mischiarli bene assieme. Poi si aggiungono cumino, lime, ed origano ed il piatto è pronto per essere servito. In genere questo piatto viene utilizzato come condimento per tacos e non come piatto indipendente. Tuttavia si può mangiare anche così senza nessun problema.

Probabilmente può essere sorprendente pensare che il peperoncino possa essere un buon alleato contro il caldo, ma è esattamente così. Il cibo piccante infatti aiuta a raffreddare il corpo tramite la sudorazione, e quindi è particolarmente indicato in questo periodo.

Sembra impossibile ma mangiare questa insalata ci fa sconfiggere immediatamente il caldo estivo. Possiamo stare meglio d’estate senza rinunciare ai gusti forti. E se i nostri commensali amano il piccante potremo sorprenderli con questa fantastica ricetta.