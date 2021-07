Il rialzo dei mercati diventa sempre più robusto. Nulla spaventa i listini. Tutto “ciò che non è qualcosa” che possa mettere in serio pericolo i prezzi viene smaltito in pochi giorni. Inflazione, pandemia, trimestrali non in linea, non riescono a fermare l’ascesa dei prezzi. Come mai? Il motivo, come spiegato più volte su queste pagine, è la mancanza di alternativa valida per ottenere rendimenti. Se consideriamo i dividendi e la salita dei prezzi, al momento anche per i prossimi 3/6 mesi non si ravvisano alternative possibili e questo crea ancora le condizioni per ulteriori salite.

Alle ore 17:21 della giornata di contrattazione del 29 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.625

Eurostoxx Future

4.112

Ftse Mib Future

25.490

S&P 500 Index

4.424,58.

Il ribasso atteso da agosto in poi sarà sostituito da un rialzo fino al 5 ottobre?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 23 luglio.

Previsione per la settimana del 26 luglio

Era atteso il minimo settimanale atteso fra lunedì e martedì e il massimo nella giornata di venerdì. Ad oggi è ancora confermato questo scenario.

Il rialzo dei mercati diventa sempre più robusto. Ecco i livelli da monitorare per domani

Di seguito i livelli dei prezzi per mantenere il polso della situazione:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 30 luglio inferiore a 15.496.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 30 luglio inferiore a 4.080.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 30 luglio inferiore a 25.220.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 30 luglio inferiore a 4.372.

Quale operatività di trading mantenere per venerdì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta si aggiusterà il tiro.