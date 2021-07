Estate significa relax, mare e spiagge dorate, ma anche giornate passate sotto l’ombrellone tra una tintarella e l’altra. Per cui perché non dedicarsi alla lettura di un libro in maniera da far passare più velocemente il tempo? Iniziamo allora subito a scoprire i tre bellissimi libri perfetti per passare delle giornate stupende sotto l’ombrellone.

Lo Hobbit e le cronache del ghiaccio e del fuoco

Il primo libro fantasy che vogliamo presentare oggi non poteva che essere stato scritto dal maestro indiscusso di questo genere letterario: J.R.R. Tolkien. Non tutti infatti sanno che l’autore della celeberrima serie di libri “Il signore degli anelli” ha creato un prequel molto più scorrevole. Parliamo de “lo Hobbit”, libro in cui si narrano le avventure di Bilbo Baggins, parente del più famoso Frodo. Seguiremo quindi il peregrinare di questo personaggio divertente e astuto, alle prese con potenti stregoni, malvagi draghi e avidi nani. Un piccolo gioiello della letteratura, capace di appassionare grandi e piccini grazie ad una trama tanto coinvolgente quanto scorrevole.

Il secondo ciclo di libri che vogliamo presentare è invece legato a doppio filo ad’ una conosciutissima serie tv. Infatti, veramente poche persone non hanno almeno sentito parlare della celeberrima serie “Il trono di Spade”, prodotta da HBO e diventata velocemente famosa in tutto il mondo. Non tutti però sanno che questa bellissima serie è tratta da un ciclo di romanzi scritti dall’autore americano G.R.R. Martin. Gli amanti della serie tv non vorranno perdersi i mille particolari sepolti nelle pagine di questi libri. I pochi che invece non hanno mai sentito parlare di questa epopea potranno scoprire una lettura appassionante e assolutamente coinvolgente.

Concludiamo questa rassegna con un ciclo di libri su cui è basata una famosa serie tv disponibile su Netflix. Parliamo della saga di “The Witcher”, insieme di libri creati dalla mente geniale dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. Seguiremo quindi le vicende di Geralt di Rivia, uno strigo che attraversa un mondo decisamente oscuro e intriso di una profonda melanconia. Andremo inoltre alla scoperta di personaggi decisamente memorabili, come la maga Yennefer e il bardo Ranuncolo. Insomma, un ciclo di libri assolutamente imperdibile, da divorare durante le giornate passate sotto l’ombrellone.

