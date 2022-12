Niente panico se la lavatrice perde acqua e non scarica: possiamo risolvere facilmente il problema

Gli elettrodomestici sono strumenti utili a facilitare la vita di tutti i giorni. Usandoli possiamo risparmiare tempo e fatica. Oggi vogliamo occuparci di uno dei più utilizzati: la lavatrice. Scopriremo che cosa fare se la nostra lavatrice perde e non scarica più l’acqua senza necessariamente spendere molto.

Nelle nostre case ci sono moltissimi elettrodomestici, alcuni indispensabili, altri meno. Tra i più utili, c’è la lavatrice. Utilizzandola possiamo lavare e igienizzare a fondo i nostri capi, anche quelli più delicati.

Qualsiasi elettrodomestico necessità di costanti cure ed attenzioni per fare in modo che svolgano bene il proprio lavoro. Purtroppo però, quando questi presentano dei problemi possiamo farci prendere dall’ansia. Ecco perché oggi vogliamo spiegare come risolvere un problema che può essere più comune di quanto pensiamo.

Niente panico se la lavatrice perde acqua e non scarica ecco che cosa fare

Innanzitutto è necessario capire da dove perde la lavatrice. Se perde acqua da sotto può essere colpa della pompa di scarico o del suo tappo. Per capirlo, stacchiamo la lavatrice dalla corrente ed incliniamola: se gocciola abbiamo trovato il problema.

Se la pompa è rotta sarà necessario sostituirla. La situazione è meno grave se il problema è soltanto la guarnizione del tappo poiché il costo è molto più contenuto.

Se invece la lavatrice perde da sotto mentre sta scaricando l’acqua potrebbe essere colpa del tubo di scarico che con il tempo può usurarsi.

Infine, se la lavatrice perde acqua da spenta, il cestello si riempie d’acqua e questa inizia a fuoriuscire anche dal cassetto del detersivo. In questo caso, purtroppo servirà l’intervento di un professionista che dovrà sostituire l’elettrovalvola.

Cosa fare se la lavatrice perde acqua dall’oblò durante il lavaggio

Probabilmente in questo caso è colpa della guarnizione rotta o usurata. In questo caso andrà sostituita, ma dobbiamo anche tenerla sempre pulita perché svolga bene il proprio lavoro. Puliamola regolarmente con aceto e tea tree oil per evitare che si formi la muffa e si accumuli lo sporco.

La lavatrice non scarica l’acqua e fa rumore: ecco le soluzioni

Se abbiamo questo problema, scolleghiamo il tubo di scarico per fare defluire l’acqua. Mettiamolo in una bacinella in modo da raccogliere l’acqua che uscirà. Le cause possono essere molteplici. Controlliamo il manicotto, la conduttura e la pompa di scarico per vedere se sono ostruiti.

Se la lavatrice non scarica può essere anche colpa del filtro. In genere si trova in basso e va pulito regolarmente per evitare che la lavatrice si blocchi.

Piccoli consigli per evitare problemi con la lavatrice

Niente panico se la lavatrice perde acqua e non scarica: spesso possiamo intervenire in modo facile e veloce. Tuttavia, possiamo evitare molti problemi seguendo qualche piccola accortezza. Ad esempio, ricordiamoci di controllare sempre le tasche per evitare che fazzoletti, monete ed altri piccoli oggetti possano ostruire la lavatrice.

Inoltre, ricordiamoci di pulire periodicamente il filtro, il cassetto del detersivo e la guarnizione per evitare cattivi odori, muffa e avere un bucato davvero pulito.

Infine, è importante lavorare sempre in sicurezza. Dunque, scolleghiamo la lavatrice dalla corrente elettrica e usiamo un paio di guanti quando dobbiamo pulire l’elettrodomestico da sporco ed ostruzioni.