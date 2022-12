Bellissime idee per centrotavola natalizi eleganti anche con vecchi centrini e per fare i segnaposto

Durante l’anno quando attendiamo degli ospiti curiamo di più la pulizia e l’ordine delle stanze. In particolare penseremo a un menù ricco e a come apparecchiare la tavola. Durante le feste possiamo aggiungere un centrotavola e dei segnaposto da fare a casa. Scopriamo come.

Quando pensiamo a come rendere più bella la tavola delle feste e vogliamo risparmiare un po’ di soldi, ci viene in aiuto il fai da te. Vediamo come riutilizzare dei lavori all’uncinetto che forse teniamo in un cassetto o sotto un paio di soprammobili in soggiorno.

Prima di riciclarli per altri usi laviamo delicatamente i centrini. Possiamo utilizzare quelli bianchi oppure colorati, magari dorati o rossi. Per fare dei portacandele o altro abbiamo bisogno di modellarli tramite un procedimento adatto.

Come inamidare i centrini della nonna

Per dare una forma ai centrini dobbiamo inamidarli. Versiamo in un contenitore 2 parti di colla vinilica e una d’acqua e mescoliamo. Prendiamo un centrino e inseriamolo nella soluzione. Facciamo in modo che il cotone si impregni bene e poi adagiamolo su una ciotola capovolta. Con le mani facciamo aderire tutto il lavoro all’uncinetto. Lasciamolo quindi asciugare. Il giorno dopo potremo usare il nostro centrino come contenitore o altro. Vediamo adesso come fare dei centrotavola natalizi.

Bellissime idee per centrotavola natalizi originali ed economici

Se abbiamo preparato vari centrini possiamo fare una bella composizione. Avviciniamone 3 e incolliamoli. Ora in ognuno inseriamo una candela. Attorno a queste mettiamo un nastrino dorato e facciamo un nodo. Possiamo pure decorare la ciotolina che abbiamo fatto incollando aghi di pino, piccole pigne o altro. Se il centrino è rosso, basterà usarlo da solo sistemando dentro delle luci a led. Mettiamolo su un piccolo piatto dorato e abbiamo risolto.

Un’altra idea molto carina si può realizzare con delle boule di vetro. Con una spugnetta tamponiamo l’esterno con della colla vinilica. Poi passiamo la ciotola in un contenitore con dei glitter colorati, magari d’argento o d’oro. Lasciamo asciugare. Dentro possiamo disporre un filo di lucine led. Se vogliamo arricchirlo, adagiamo il centrotavola su una ghirlanda e inseriamo dentro una o più candele. Molto carino l’effetto barchetta. Basterà riempire la boule con un po’ d’acqua. Sulla superficie metteremo dei lumini e qualche petalo di un fiore.

Abbelliamo la tavola con dei segnaposto

Quando accogliamo i nostri ospiti a casa durante le feste di solito mostriamo gli addobbi. Un albero alternativo o l’abete vero saranno al centro dell’attenzione a Natale. Dopo un po’ verrà il momento di iniziare a mangiare. Per rendere più bella la tavola potremmo disporre dei simpatici segnaposto fai da te.

Forse durante l’anno abbiamo messo da parte alcuni tappi di sughero. È il momento di tirarli fuori. Possiamo lasciali così o colorarli. Al centro inseriamo un rametto di rosmarino e abbiamo finito.

Un altro segnaposto si potrebbe fare invece con i tappi di plastica delle bottiglie d’acqua o delle bibite. Prendiamo delle piccole pigne e con dello spray di neve finta coloriamo di bianco almeno le punte. Incolliamo le pigne al centro dei tappi. Se abbiamo delle stelline potremo applicarle in cima. Con queste bellissime idee per centrotavola natalizi e segnaposto carini faremo una bella figura con gli amici.