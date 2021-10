Siamo alla ricerca disperata della nostra borsa dei desideri, ma non vogliamo spendere una fortuna e quindi aspettiamo i saldi. I saldi sappiamo che ci sono due volte l’anno: estate e inverno. Su internet invece il mercato è un po’ più libero e ognuno si gestisce come vuole. Infatti pochi sanno che questi siti online fanno super sconti su tantissimi prodotti di lusso. E magari possiamo trovare la nostra borsa preferita, il nostro pantalone, la nostra scarpa o anche un bel cappotto per l’inverno. Insomma in vista del Black Friday ci sono alcuni siti che già stanno facendo interessanti sconti. E alcuni di questi hanno i doppi sconti, perché alcuni prodotti sono scontati anche per Halloween. Ma vediamo allora quali sono questi siti e cosa possiamo trovare di interessante.

Il primo sito di acquisti online che fa i saldi è Farfetch. L’azienda inglese offre tantissimi sconti su moltissimi prodotti sia maschili sia femminili. Ad esempio c’è un cappotto di Comme Des Garçons Homme Plus che da 2.770 euro è arrivato a 1.108 euro, 60% di sconto. Oppure la borsa a spalla VSLING di Valentino Garavani da 2.300 euro a 1.380 euro, 40% di sconto. Gli sconti sono veramente tanti e super interessanti.

Altro sito online che fa saldi è LuisaViaRoma, famoso e-commerce italiano. Anche in questo caso i saldi sono rivolti sia al pubblico femminile sia a quello maschile e possono arrivare fino al 70% in meno. Spulciando molto bene sul sito è infatti possibile fare del veri affari. Ad esempio, un felpa di Kidsuper è scontata del 65%, un piumino di Moncler è scontato del 50%. Per la donna invece ci sono blazer scontati, scarpe, borse e accessori di ogni tipo.

Ultimo sito online che offre sconti è Yoox. Anche qui, è pieno di prodotti in sconto per lei e per lui. I mocassini di Prada da 395 euro arrivano a 237 euro. Piumino di GCDS da 504 euro a 282 euro. Insomma le offerte sono tantissime e sono tutte da non perdere, e vediamo se c’è qualcosa di interessante. Ma non pensiamo solo a noi. Magari possiamo acquistare anche dei regali super scontati che poi consegneremo. In questo modo regaliamo un bel capo o accessorio, ma il prezzo è scontato. E il nostro portafogli ci ringrazierà in anticipo.

