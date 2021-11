Finalmente si torna a viaggiare. Dopo un lungo periodo senza aerei e nuove avventure, possiamo ora tornare a scoprire nuovi posti: alcuni vicini e altri lontani. È arrivato il momento di iniziare ad informarsi su quali sono le magnifiche destinazioni da visitare per il prossimo anno. Ecco allora la top 10 dei Paesi da visitare per il 2022 secondo la guida Lonely Planet.

Cos’è Lonely Planet

La Lonely Planet è una casa editrice australiana, che realizza guide turistiche in tutto il Mondo, ovviamente anche in Italia. È forse una delle guide più famose e attente che ci siano. Ogni anno, infatti, i collaboratori di Lonely Planet girano il Mondo per realizzare una guida precisa e aggiornata su quelli che sono i luoghi poco conosciuti, sottovalutati e che offrono qualcosa di nuovo. Oltre alle varie guide, ogni anno esce quella delle migliori destinazioni da visitare.

La top 10 dei Paesi da visitare per il 2022 secondo la guida Lonely Planet

Vediamo subito allora quali sono le destinazioni che la guida consiglia. Al primo posto abbiamo le Isole Cook, ricche di avventura, stimoli culturali e cibi deliziosi. Ovviamente è impossibile non citare tutte le sfumature di blu del mare che batte le coste delle isole. Al secondo posto abbiamo la Norvegia, luogo dove la forza della natura, l’attenzione all’ambiente, il progresso tecnologico e la cultura del Nord si uniscono per creare degli scenari spettacolari. Al terzo posto abbiamo le Mauritius, noto arcipelago di isole nell’Oceano Indiano.

Continuando poi abbiamo il Belize per i viaggiatori tranquilli e intrepidi, la Slovenia per i suoi ottimi vini e l’aspetto green molto importante. Segue Anguilla, isola che si trova nel Mare dei Caraibi, fantastica per relax e immersioni spettacolari per osservare le barriere coralline.

Poi abbiamo l’Oman con i suoi deserti sconfinati e le città dinamiche. Il Nepal, che è l’accesso alle cime più alte del Pianeta: chi ama la montagna e l’avventura non può assolutamente perdersi questa meta. Alla fine della lista dei Paesi abbiamo il Malawi e l’Egitto, quest’ultimo festeggerà i 100 anni della scoperta della tomba di Tutankhamon con l’apertura di nuovi musei.

Ecco dunque i Paesi che gli esperti della guida consigliano di visitare. Questi sono solo i Paesi, ma la lista continua con le città e le regioni da visitare. Quindi se abbiamo in mente di fare un bel viaggio perché non scegliere una di queste mete.

