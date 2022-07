Dai tempi di Top Gun, il famoso film del 1986 con uno splendido Tom Cruise è diventato una sorta di status symbol. Passano gli anni, ma lui non passa mai di moda. Cambia, si reinventa in tante maniere diverse, ma nulla potrà mai sostituirlo.

Stiamo parlando dell’occhiale da sole. Uno degli accessori più comuni dell’estate, ma non solo. Pensiamo a quanti li indossano anche d’inverno appena si intravede un barlume di sole. In molti lo fanno per salvaguardare occhi delicati, in tantissimi semplicemente perché fa molto glamour.

Chi ha la fortuna di non avere problemi di vista, può accedere a una gamma di scelta davvero senza fine. Per coloro i quali, invece, hanno mancanza di diottrie, le scelte si riducono a due. O un occhiale da sole con lenti da vista o il fotocromatico.

Andiamo ora a vedere quali sono i più economici sul mercato, per scegliere un buon prodotto senza svenarsi, ma ottenendo comunque l’effetto desiderato. Faremo riferimento alla piattaforma Amazon, indicando i prezzi attuali. Questo non toglie che si possano acquistare su altri siti specializzati o nei propri negozi di fiducia.

Ecco i 5 occhiali da sole più economici da acquistare per essere molto glamour con pochi soldi

Partiamo da un paio dedicato a chi ama qualcosa di originale e colorato. Con bacchette in legno di stile vintage, con soli 21,88 euro, possiamo acquistare dei Miaroz polarizzati. Lente fumé con gradazioni dal giallo all’azzurro, passando per il verde, sono un modello molto estivo, ottimo da sfoggiare in spiaggia. Si possono scegliere differenti colori, in modo da incontrare i più svariati gusti.

Il secondo modello è più classico, almeno in apparenza. Perché ha sempre la bacchetta in legno, molto anni Ottanta, che si abbina però a una parte finale della montatura più scura. Anche in questo caso si ha la possibilità di scegliere lente e bacchette in svariati colori. La marca è Cgid, il costo di 22,99 euro.

Per chi ama le montature in metallo, ecco che Foster Grant propone un modello assai classico che costa meno di 20 euro. Due sole varianti, con lenti fumé rosa e verdi, su bacchette color oro con le estremità maculate. Un occhiale buono per tutte le occasioni.

Stile retrò

Si torna al retrò, invece con i Sungait tondi. Un occhiale che costa 20,49 euro, non ha lenti polarizzate e specchiate, per permettere il blocco totale dei raggi UVA. Flessibile e resistente, con una montatura leggerissima adatta a tutti i visi.

Infine, possiamo spendere una decina di euro in più per acquistare degli Hawkers Cooper, occhiali con una montatura in acciaio inox, senza la presenza del nichel. Queste li rende più resistenti ai fenomeni di corrosione. Lenti con particolare forma, strette vicine ai naselli, che si allargano progressivamente fino a coprire tutto l’occhio. Un accessorio certamente glamour a un prezzo abbordabile.

Ecco i 5 occhiali da sole più economici dell’estate, per fare bella figura in spiaggia, senza spendere grosse cifre. Da abbinare ad altri accessori, magari ottenuti riciclando i materiali più impensabili.

