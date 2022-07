Per andare in palestra o quando ci si accinge a praticare dello sport all’aria aperta è necessario indossare il corretto abbigliamento. Sono lontani i tempi in cui era sufficiente mettersi addosso la prima maglietta trovata nei cassetti e un paio di pantaloncini. Oggi, l’abbigliamento sportivo si è evoluto ed è possibile trovare quello che più fa per noi con molta più semplicità rispetto al passato. La scelta è davvero vasta e riesce a conciliare abbigliamento sportivo e fashion. Infatti, sono molte quelle che amano sentirsi alla moda anche vestendosi per andare a fare sport. Sarà sufficiente giocare con i colori per riuscire ad ottenere il massimo dai propri abbinamenti.

Oggi si vedranno alcuni outfit perfetti anche per le cinquanta e sessantenni utili per valorizzare il fisico, curvy e non, durante le sessioni sportive. Il mondo dell’abbigliamento tecnico che garantisce traspirazione, praticità e sostegno è molto vario e si spazierà da quello economico a quello più costoso.

Come vestirsi in palestra per fare sport anche a 50 anni indossando outfit economici e alla moda

Chi ha un fisico curvy potrà optare per diversi abbinamenti che, oltre a non mortificare il fisico, lo valorizzeranno al massimo. Il più classico è quello che vede abbinati i pantaloni della tuta con una maglietta semplice e una felpa. In alternativa ottimi i leggings neri o colorati e un top sportivo. Nel caso di petto abbondante sarà utile scegliere un top con bretelle larghe in grado di sostenerlo durante lo sport. Ancora, un paio di leggings colorati e una canotta lunga, magari nera, che scende sul sedere. I calzini dovranno essere in spugna o in cotone, meglio evitare quelli sintetici. Le scarpe dovranno essere comode e adatte all’attività che si sta andando a praticare.

Ogni allenamento, infatti, oltre ad avere le sue regole ha bisogno di un tipo di calzatura e abbigliamento diverso. Nel caso in cui ci si alleni in palestra con gli attrezzi sono preferibili i leggings lunghi mentre per la corsa ottimi i pantaloncini. Questi solamente se ci si sente a proprio agio a mostrare le gambe, in caso contrario meglio optare per dei leggings. Gli outfit che si sono visti sono adatti ai fisici curvy ma anche ai più sottili. Questo perché bisogna sentirsi liberi di indossare ciò che si vuole e che fa stare bene. Importante sarà solamente, come si scriveva, scegliere i modelli che offrono maggiore sostegno e in materiali più o meno spessi. Ecco, quindi, come vestirsi in palestra per fare sport a qualsiasi età e con tutte le fisicità.

Dove comprare

Per l’acquisto di abbigliamento sportivo ci si potrà rivolgere ai classici marchi sportivi come Nike o Adidas ma anche al fast fashion. Della Nike sarà possibile acquistare reggiseni sportivi con diverso tipo di sostegno a circa 40 euro. La linea Nike Plus offre anche leggings con logo a circa 38 euro. Nike Sportswear con pantaloni sportivi della tuta da 55 euro a 38,47 euro. Adidas punta sulle fantasie e sui colori proponendo t-shirt sportive a circa 38 euro, top fantasia medio sostegno a 50 euro. Anche per i leggings non mancheranno i colori nella linea Adidas Tight Rich da 70 euro a 56 euro. Si potranno scegliere modelli economici su Amazon con leggings a 13,99 euro, top Puma a 15 euro e t-shirt tecniche CMP a 11 euro.

