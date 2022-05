Temperature decisamente fuori dalla media quelle di questi ultimi giorni. Non solo, perché sono previsti aumenti anche per la prossima settimana. Insomma, si può già pensare alla prima tintarella. Se, magari, non tutti avranno la possibilità di farla al mare, qualcuno potrebbe decidere di iniziare con una sdraio piazzata in giardino o sul terrazzo.

Quello che è certo è che si può già pensare al tipo di costume da bagno da indossare. Per le donne questo è un fondamentale requisito per presentarsi in spiaggia nella maniera migliore. Magari sfoggiando delle belle gambe grazie a rimedi naturali come scrub rassodanti.

Per l’uomo, invece, fino a pochi anni fa non assumeva una grande importanza. Con il passaggio dal classico slip al boxer, però, il discorso è decisamente cambiato. Anche per i maschi diventa oggi importante scegliere il modello giusto per presentarsi in spiaggia in maniera più glamour.

Andiamo allora a scoprire cosa dice la moda al riguardo. Perché se per le donne sembra essere tornato in voga il costume intero, anche per gli uomini ci potrebbe essere un ritorno importante.

La tinta unita non passa mai di moda. È il classico con cui non si sbaglia mai. Blu, azzurro navy e verde saranno i preponderanti. Sia per lo slip che per il boxer aderente.

Ecco i costumi da bagno da uomo che spopoleranno in spiaggia nell’estate 2022 tra colore, righe e modelli vintage

Tornerà però prepotentemente anche il pantaloncino a media lunghezza. Dopo qualche anno in cui è stato scalzato dal boxer aderente, infatti, ci sarà un nuovo ritorno al passato, seppur prossimo. Non però col fiorato, modello Hawaii, che ha fatto proseliti nei primi anni 2000, soprattutto per il modello a bermuda.

Le fantasie saranno diverse. Dalle stelle marine ai cactus, dalle ancore ai gechi. Poi ci sarà anche il ritorno della riga, in stile vintage. Dalla più classica, blu su fondo bianco in stile Sapore di sale, passando per lo scozzese, fino all’esplosione di colori, modello bandiera della pace.

I grandi marchi, poi, non rinunceranno a mettere il loro logo su un fondo a tinta unita. Magari con la classica scritta sul fianco o nella parte posteriore, sotto l’elastico.

Non sarà sbagliato affermare che chi non si sbarazza dei costumi ogni due o tre anni, possa tranquillamente optare per modelli magari pensionati solo qualche lustro fa. Si sa che la moda è ciclica. Considerando che il costume da bagno è un capo assai stagionale, si può conservare per qualche anno nell’armadio, per poi rispolverarlo non appena cambia la tendenza.

Ecco i costumi da bagno da uomo che spopoleranno nell’estate 2022, tra il ritorno della riga vintage e quello del pantaloncino. Senza dimenticare che chi ha optato per lo slip potrà comunque confermare la sua scelta. Soprattutto se si presenterà in spiaggia con una pancia piatta grazie a degli esercizi fisici specifici per esaltarla.

