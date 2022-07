Con il caldo non è necessario mangiare sempre piatti freddi che alcune volte possono anche risultare indigesti. Possiamo tranquillamente ricorrere a preparazioni calde o tiepide purché leggere. Basta con pasta fredda o insalata di riso, portiamo finalmente in tavola qualcosa di diverso.

Oggi con gli Esperti di Cucina di PdB siamo andati alla ricerca di un piatto della tradizione culinaria italiana, il risotto di piselli alla veneta. I risi e bisi, come si chiamano nel dialetto locale. Si tratta in effetti di una ricetta primaverile, quando ci sono i piselli freschi, ma buona in ogni periodo dell’anno, con delle piccole variazioni nella preparazione. In estate infatti è sufficiente farlo un po’ più asciutto per avere un piatto delizioso.

Ingredienti per 4 persone

240 g di riso Vialone Nano;

1 kg di piselli freschi interi;

1 cipollotto;

40 g di prezzemolo;

50 g di pancetta;

1 l di brodo vegetale;

60 g di burro;

Parmigiano Reggiano grattugiato q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Basta con pasta fredda o insalata di riso, ecco un delizioso primo piatto estivo della cucina veneta

Per iniziare prepariamo del buon brodo vegetale. In una casseruola facciamo bollire 3 litri d’acqua a cui avremo aggiunto una carota, del sedano, una cipolla, due patate medie e qualche grano di pepe. Lasciamo sobbollire per un’ora e mezza. Poi aggiungiamo il sale e facciamo insaporire per pochi minuti. Infine filtriamo le verdure. In alternativa possiamo preparare il brodo con un dado vegetale. Nel frattempo sgusciamo i piselli e li facciamo lessare in abbondante acqua salata. Al posto dei piselli freschi possiamo usare quelli surgelati, circa 600 grammi, sempre da lessare seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. Oppure possiamo sostituirli con quelli in scatola. Una volta cotti, sgoccioliamo i piselli e li frulliamo aggiungendo all’occorrenza un po’ di acqua di cottura.

Ora in una casseruola versiamo metà del burro e qualche cucchiaiata di olio e lasciamo soffriggere dolcemente il cipollotto affettato sottilmente, il prezzemolo tritato e la pancetta ridotta a piccoli pezzi. Versiamo poi i piselli con qualche mestolo di brodo. Aggiungiamo il riso e lasciamo cuocere per 20 minuti aggiungendo brodo vegetale ogni volta che il risotto si asciugherà. Nella ricetta originale il piatto è una via di mezzo tra risotto e minestra con una consistenza leggermente più liquida rispetto al risotto. Noi lo faremo più asciutto, in versione estiva. Quando il riso è cotto, aggiustiamo di sale e di pepe. Poi, a fuoco spento, mantechiamo con il rimanente burro e il Parmigiano. Se desideriamo una preparazione meno calorica possiamo sostituire il burro con 4 cucchiai di olio di oliva. Basta con pasta fredda o insalata di riso e prepariamo invece questo squisito piatto della cucina veneta.

