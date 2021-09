Fare l’amore con il proprio partner è una delle cose più belle che la vita possa regalarci. L’intimità, il piacere fisico e mentale, i sentimenti sono tutti aspetti che rendono il sesso un’esperienza unica nel suo genere. Ma non solo. Alcune ricerche scientifiche affermano che fare sesso può portare enormi benefici anche alla nostra salute. Ed ecco i 5 motivi per cui dovremmo fare l’amore più spesso secondo la scienza. I benefici sono sia fisici che mentali. È il momento di scoprire quali sono e di fare una premessa. Dobbiamo sempre fare l’amore “con la testa” e proteggerci dalle malattie sessualmente trasmissibili.

Ecco i 5 motivi per cui dovremmo fare l’amore più spesso secondo la scienza

La Fondazione Veronesi ha provato a raccogliere tutte le evidenze scientifiche legate al sesso e i risultati sono davvero sorprendenti. In primis fare l’amore potrebbe migliorare la salute del cuore. Secondo una ricerca pubblicata sull’”American Journal of Cardiology” gli uomini che fanno sesso regolarmente hanno un rischio minore del 45% di incappare in problemi cardiaci.

Ma i rapporti sessuali non fanno bene solo agli uomini. Possono aiutare anche la salute delle donne di ogni età. Un altro studio americano afferma che il piacere sessuale è strettamente legato alla pressione. Le donne con rapporti sessuali regolari avrebbero meno rischi di soffrire di pressione alta.

È il momento di sfatare anche un alto mito. La scusa del mal di testa per non fare sesso non è assolutamente credibile. Lo ha dimostrato una ricerca tedesca dell’Università di Muenster. Chi soffre di emicrania o di altre forme di mal di testa trae giovamento dai rapporti e spesso riscontra una diminuzione del dolore. Molto probabile che il merito sia delle endorfine, ormoni “antidolorifici” che il nostro organismo rilascia dopo l’atto sessuale.

I benefici psicologici del sesso

Il sesso non è utile soltanto alla salute del corpo, ma anche a quella della mente. Alcuni studi confermano che fare sesso regolarmente riduce i livelli di stress e migliora il sonno. Ossitocina, dopamina ed endorfine vengono prodotte durante e dopo i rapporti, e riducono l’accumulo quotidiano di tensione.

Fare l’amore, infine, può migliorare i livelli di autostima. A scoprirlo alcuni psicologi americani che hanno indagato le abitudini sessuali di un gruppo di studenti dei college. Ebbene è emerso che i maschi attivi hanno una più alta considerazione di sé rispetto a quelli meno attivi. Discorso molto simile per le donne. Quelle con più alti livelli di autostima sono state quelle con rapporti frequenti e orgasmi multipli.

