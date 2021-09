Sempre più spesso si leggono notizie riguardanti la vendita alla cifra simbolica di un euro. Nella maggior parte dei casi si tratta di occasioni per ridare lustro a zone abbandonate o ripopolare aree impervie e non così facilmente accessibili. E se, come vedremo, anche in Italia si trovano occasioni di questo tipo, con un euro è possibile comprare casa in questa terra meravigliosa, lontana e con un fascino davvero unico: la Groenlandia. L’isola più grande al Mondo gode di una natura selvaggia e incontaminata e, considerata la bassa densità di popolazione, anche inesplorata.

Con un euro è possibile comprare casa in questa terra meravigliosa

La Groenlandia ha un fascino unico per tutti i viaggiatori, soprattutto per quelli che amano la natura nella sua maestosità e, perché no, anche il fascino di vivere in un’area con caratteristiche distintive e uniche, pure nella sua asprezza.

Per questo, per chiunque ami il nord e i luoghi incontaminati la possibilità di acquistare casa a un euro in Groenlandia rappresenta un’occasione unica. Vivere in Groenlandia significa vivere in un luogo dove a giugno il giorno dura 24 ore, visto che il sole non tramonta mai. Al contrario, in inverno, ci sono interi giorni di buio, le cosiddette notti polari. Comprare casa in Groenlandia significa anche vivere nella terra dei fiordi, conoscere la cultura della popolazione locale, gli inuit, e utilizzare i mezzi aerei o le barche per muoversi perché spesso le strade non sono asfaltate e sono dissestate anche per le condizioni meteo. Per chi cerca un’occasione per cambiare vita, oltre che cambiare il proprio modo di pensare e affrontare la quotidianità, ora può farlo. Con un euro può comprare casa in una terra davvero meravigliosa e affascinante.

In Italia

Se la Groenlandia è una sfida troppo grande, è possibile acquistare una nuova casa a un euro anche in Italia. Capita spesso, infatti, che per svariati motivi le istituzioni locali decidano di aderire a campagne di questo tipo. Per i più romantici, l’occasione arriva dalla Sicilia dove, per contrastare lo spopolamento, il comune di Calatafimi Segesta ha aperto un bando per la vendita di case a un euro. Ci troviamo in quella che fu una delle più importanti città dell’intera Magna Grecia. Tanto che custodisce una delle testimonianze più importanti e meglio conservate dell’architettura greca: il tempio dorico di Segesta.

Spostandoci un po’ più a nord, è possibile comprare casa a un euro anche nelle Marche. Nel borgo medievale di Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino, l’amministrazione ha messo in vendita case a un euro con l’obiettivo di recuperare e valorizzare gli immobili disabitati e abbandonati. Insomma, per chi ha un euro da investire, c’è solo l’imbarazzo della scelta!