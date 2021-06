Quando i livelli di zucchero nel sangue aumentano sensibilmente è consigliabile scartare gli alimenti che presentano un più alto carico glicemico. Il rilascio di insulina nel sangue dipende infatti sia dalla quantità di carboidrati che dall’indice glicemico dei pasti. Esistono tuttavia alcune strategie che consentono di ridurre l’impatto glicemico di alcuni alimenti in modo da non dovervi rinunciare del tutto. Infatti “È sorprendente come si può abbassare l’indice glicemico di pasta e pane e assumere meno zuccheri della frutta con 3 semplici trucchi”. Piuttosto che eliminare dal proprio regime alimentare frutta e pasta risulta più salutare valutare quale tipo e in quale quantità è possibile assumere questi cibi.

Pertanto ecco i 5 carboidrati con il più basso indice glicemico e quanti grammi di pasta può mangiare un diabetico ogni giorno. Inoltre “È questa la frutta ideale con pochi zuccheri per chi ha il colesterolo cattivo e i trigliceridi alti o valori della glicemia oltre 120mg/dL”. Conviene infatti ricordare che eventuali picchi glicemici non sempre dipendono dal tipo di alimento quanto piuttosto dalla quantità che si assume. Ciò significa che anche cibi a indice glicemico basso o medio provocano episodi di iperglicemia se il soggetto ne consuma grandi quantità.

Ecco i 5 carboidrati con il più basso indice glicemico e quanti grammi di pasta può mangiare un diabetico

Ne consegue che a determinare il carico glicemico di un pasto è proprio la maggiore o minore quantità di carboidrati. E i cibi con l’impatto minore sulla glicemia sono l’orzo, il farro, l’avena, i legumi e le verdure. Vi sarebbe anche il grano saraceno e la quinoa che non sono cereali ma comunque da consumare in sostituzione del pane o del riso bianco. Si tenga conto che l’apporto medio dei carboidrati anche per chi soffre di iperglicemia non deve essere inferiore al 50% del fabbisogno quotidiano. Il che significa che un diabetico può mangiare fino a 80 grammi di pasta, ma senza aggiungere nello stesso pasto l’assunzione di pane.

