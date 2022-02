Quel rumore incessante durante la notte ormai ci avrà fatto perdere la pazienza. Chi l’avrebbe mai detto che una piccola goccia che cade potrebbe causare tutto questo disagio. Eppure la goccia d’acqua ha una simbologia particolare che la rende protagonista di tanti modi di dire.

“La goccia che fa traboccare il vaso” è sicuramente tra i più conosciuti. Simboleggia in questo caso proprio il superamento della soglia di sopportazione. Quel rumore costante e ripetitivo potrebbe causare dei veri disagi psicofisici. Tant’è che esisteva addirittura un metodo di tortura che utilizzava le gocce per destabilizzare i prigionieri.

Ma oltre a crearci un fastidio non indifferente, un rubinetto che gocciola è sinonimo di spreco d’acqua. Anche se le quantità sembrano minime, se il gocciolamento è costante l’acqua che fuoriesce è molta. Addirittura si potrebbe arrivare ad uno spreco di 4.000 litri annui.

Basta sopportare il rubinetto o il miscelatore che gocciola e ci costa una fortuna perché è così che potremmo aggiustarlo

Per questo motivo è importante localizzare subito il problema e riparare la perdita. Questo vale sia per la rubinetteria del bagno che della cucina. Prima di procedere con eventuali interventi che prevedono l’utilizzo di attrezzi controlliamo questa cosa.

Prima di tutto il calcare

Potrebbe essere che un eccesso di calcare abbia usurato le guarnizioni. Può capitare quando la durezza dell’acqua è elevata e non si fa manutenzione periodica. In questo caso basterà utilizzare un anticalcare, anche una miscela fai da te va bene, e ripulire bene il filtro. Quando andremo a svitare il filtro potremo subito notare se per caso la guarnizione è rotta. In tal caso procediamo con la sostituzione recandoci dal ferramenta con la vecchia guarnizione.

Se questo non basta bisognerà intervenire sulle manopole o sulle maniglie. Potrebbe essere che si sia creato uno spazio impercettibile che fa fuoriuscire l’acqua. È bene munirsi di cacciavite, chiave inglese e pinza e rimuovere il tutto. Controllare che sia tutto a posto ed eventualmente sostituire il miscelatore.

Se non risolviamo il problema potrebbe essere necessario sostituire tutto il rubinetto o addirittura alcune tubazioni. Meglio contattare un idraulico che saprà capire qual è il problema. Se la perdita è costante nel frattempo si possono chiudere le valvole di intercettazione. Ma siccome interrompono il flusso bisogna ricordarsi di riaprirle prima dell’uso.

Insomma, basta sopportare il rubinetto o il miscelatore che gocciola costandoci un bel po’ di soldi in bolletta. Proviamo questi metodi per capire dove sta il problema e se non funziona sostituiamolo. Delle volte basterà soltanto cambiare la cartuccia senza sostituirlo completamente. In ogni caso riparandolo o sostituendo il rubinetto eviteremo sprechi di acqua e spreco di soldi.

