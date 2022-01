Eccoci a poche ore di distanza dall’inizio di febbraio. Dopo un primo mese dell’anno passato più o meno bene dai diversi segni dello zodiaco, si spera di ottenere ancora il favore della dea bendata.

Gli astrologi lo avevano già preannunciato, ma ci teniamo a ribadirlo: Capricorno e Pesci vivranno un febbraio d’oro. La fortuna sembra proprio sorridere a questi due segni zodiacali, che saranno comunque in ottima compagnia.

Infatti, anche altri potranno tirare un sospiro di sollievo a breve e alcuni riprendersi dalle sventure precedenti. Vediamo allora i segni più fortunati di febbraio secondo il nostro caro e vecchio oroscopo.

La coppia al top della classifica

Che mese per il Capricorno. È il segno che più beneficerà dell’inizio di febbraio. Il grande favorito partirà col botto: dalla sua parte ben 3 pianeti come Marte, Mercurio e Venere. Le conclusioni di questo colpo di fortuna si possono trarre alla svelta. Lavoro e amore vedranno importanti passi in avanti e grandi soddisfazioni all’orizzonte. Nemmeno Mercurio ostile dalla seconda metà del mese dovrebbe ostacolare i nostri piani di successo.

I Pesci sono l’altro segno vincente. Agli stessi pianeti amici del Capricorno (Mercurio fino al 14 febbraio) si aggiunge la benevolenza di Giove. Le prospettive sia in amore che lato professionale sono ottime. I single e i novelli fidanzati potrebbero a breve urlare di gioia per ciò che li attende.

Capricorno e Pesci vivranno un febbraio d’oro ma anche questi segni zodiacali riceveranno il bacio fortunato di stelle e pianeti

Febbraio sarà un grande momento di forma anche per i nativi del Sagittario. Ci aspetta un’ondata di energia e positività che porterà incontri graditi e belle soddisfazioni. Occhio in particolare alla successiva metà del mese, quando Mercurio sarà dalla nostra parte. Il rapporto col partner potrebbe rafforzarsi ulteriormente.

Grande euforia anche per l’Acquario, che grazie all’appoggio del Sole e di Mercurio dal 14 del mese riceverà notizie allettanti. A beneficiarne sarà soprattutto il campo lavorativo, dove potremo confermare i risultati raggiunti l’anno prima. Attenzione all’amore: dovremo essere abili e preparati a superare possibili attimi di insicurezza.

Sarà un inizio mese spumeggiante anche per il segno dello Scorpione. Quattro pianeti alleati ci favoriranno a febbraio. Marte, Mercurio, Giove e Venere ci aiuteranno sia in amore che sul lavoro. Facciamo più attenzione dal 14, dove potrebbe capitarci qualche contrattempo dovuto a Mercurio che si rivolterà contro di noi. Per approfondire, ecco un ulteriore sguardo al futuro su chi potrebbe fare un bagno nell’oro dal prossimo marzo.