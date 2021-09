Settembre è un mese di transizione. Le vacanze per molti finiscono e le temperature si fanno più miti. Spesso in questo mese è difficile scegliere cosa indossare. Infatti, le giornate diventano più fresche al mattino e alla sera, ma di giorno fa ancora caldo.

Oggi vogliamo suggerire dei look perfetti da adottare per tutto il mese. Con i nostri consigli non correremo il rischio di avere freddo la sera e caldo durante il giorno. Quindi ecco i 4 abbinamenti imperdibili da copiare a settembre per essere sempre perfette e alla moda.

Inoltre, sulle passerelle si affacciano nuove mode e tendenze. In un precedente articolo abbiamo spiegato che a settembre non possono assolutamente mancare nel nostro armadio questi 4 capi imperdibili.

I look che vogliamo suggerire ci permetteranno di essere impeccabili in ogni occasione con semplicità ed eleganza. Scopriamoli insieme non tralasciando nessun dettaglio.

Ecco i 4 abbinamenti imperdibili da copiare a settembre per essere sempre perfette e alla moda

Partiamo dai colori. Come suggerito dalle passerelle, i colori su cui puntare a settembre sono il rosa e il color fango. Può sembrare un accostamento esagerato e bizzarro. In realtà, questi 2 colori si sposano benissimo.

Il rosa è un colore tipicamente estivo e ci dà quel tocco di freschezza e leggerezza tipico della stagione che sta per finire.

Il color fango invece ci dà il benvenuto nell’autunno. Questo colore perfetto anche sulle unghie rappresenta un ancoraggio alla realtà e ci porta alla stagione che sta per arrivare.

Non dobbiamo avere paura di osare e giocare con possibili abbinamenti perché accostando queste 2 nuances saremo sempre perfette.

Parola d’ordine: layering

Un outfit layering è il classico look “a strati”. Questo outfit ci permetterà di affrontare i primi freddi del mattino nel modo migliore. Per il mese di settembre l’abbinamento più di tendenza vede come protagonisti il gilet e l’abito midi.

L’abito midi è un abito che arriva fino al polpaccio. Scegliamone uno con stampe floreali tipicamente estivo. A questo abbiniamo un gilet semplice anche di taglio tipicamente maschile ma che riprenda il colore dell’abito. Infine, abbiniamo una scarpa con tacco oppure un semplice paio di sneakers.

Maxi maglione per la sera

Nel mese di settembre, scegliere soltanto abiti tipicamente estivi è un rischio. Potremmo avere freddo la sera ma per il trench sarebbe ancora troppo presto.

Per questo motivo suggeriamo una soluzione elegante ma semplice al tempo stesso: il maxi maglione. Consigliamo di sceglierne uno in cashmere o in cotone perché sono perfetti per il periodo.

Il maxi maglione potrà essere indossato su un modello little dress ma anche su top e minigonne. Perfetto da indossare all’esterno, possiamo toglierlo una volta entrati in un locale.

Infine, completiamo il look con dei semplicissimi sandali a listini con tacco o senza.

Combinazione jeans e bianco

Il bianco è il colore dell’estate e a settembre potremo ancora indossarlo senza apparire fuori luogo. Non lo useremo più su mini dress o shorts ma sui jeans.

Scegliamo un jeans a gamba dritta perfetto per ogni occasione ed abbiniamolo ad un bomber sempre di colore bianco.

Spezziamo questa continuità di colore con un top o una camicetta nera. E infine, possiamo completare il look con un sandalo a zeppa sempre di colore nero.