Settembre annuncia l’arrivo dell’autunno e con questo un cambio di stagione anche nei nostri armadi.

Molte donne con il passare degli anni hanno paura di osare e temono di scegliere capi d’abbigliamento non adatti. Per questo motivo, in un precedente articolo abbiamo spiegato che dopo i 50 anni è così che bisogna vestirsi per essere sempre impeccabili.

Con queste poche e semplici regole non correremo mai il rischio di apparire fuori luogo e saremo perfette in ogni occasione.

Oggi invece la Redazione vuole svelare ai suoi Lettori che a settembre non possono assolutamente mancare nel nostro armadio questi 4 capi imperdibili.

Come ogni anno, le stagioni portano con sé nuove mode e tendenze. Le passerelle anticipano ciò che troveremo nei negozi di abbigliamento e i capi più gettonati.

Tra i capi must troveremo dei vecchi ritorni e colori accattivanti. Scopriamo insieme su quali capi dovremo puntare per essere sempre alla moda e di tendenza. Inoltre, consiglieremo anche degli abbinamenti perfetti per indossare questi capi d’abbigliamento.

A settembre non possono assolutamente mancare nel nostro armadio questi 4 capi imperdibili

Il primo capo davvero irrinunciabile per questo settembre 2021 è la bralette. Come già preannunciato in un nostro precedente articolo, questo è uno tra “i 4 capi must have del 2021”.

Proprio nel mese di settembre la bralette potrà essere sfoggiata con fierezza. Si tratta è un reggiseno senza imbottiture e senza ferretto. Generalmente è realizzato in pizzo ed è perfetto per essere lasciato a vista sotto abiti e giacche.

La Redazione consiglia di utilizzarlo sotto un abito scollato oppure sotto una giacca elegante. La bralette è perfetta anche accompagnata ad un pantalone casual a vita alta.

Giacca della tuta

La giacca della tuta in stile anni ’70 sarà uno dei capi più gettonati. Questo capo ci permetterà di esibire uno stile sportivo, ma raffinato allo stesso tempo se non lo abbiniamo ai pantaloni della tuta.

La giacca della tuta con la zip sarà perfetta se accompagnata da una gonna a matita o da un paio di jeans a vita alta.

Crop top

Il crop top è una maglia corta che lascia scoperto l’ombelico. Può avere le maniche corte o lunghe e se abbinata nel modo giusto renderà il nostro look davvero unico.

Per questo mese di settembre, abbiniamoli ad un pantalone a vita alta oppure ad una gonna in stile vintage. Usiamolo come punto di forza del nostro outfit. La Redazione consiglia di non abbinarlo a capi a vita bassa perché potrebbe risultare eccessivo ed accentuare eventuali difetti fisici.

Pantalone a palazzo a vita alta

A settembre le temperature iniziano a diventare meno torride e sarà semplice passare dagli shorts ad un pantalone lungo. Soprattutto se la nostra scelta ricade su un pantalone a palazzo a vita alta.

Questo capo è perfetto con il crop top, ma anche con una semplice t-shirt da portare dentro il pantalone. Per completare il look usiamo una scarpa comoda con zeppa oppure un semplice tacco se la situazione è più formale.

Consigli

Il rosa è il colore di questo mese e quindi scegliamo almeno un capo del nostro outfit che sia di questo colore. Scegliamo il rosa che preferiamo in tutte le sue sfumature. Dunque che sia rosa cipria, fucsia o rosa shocking questo colore ci darà l’energia necessaria per affrontare l’autunno che verrà.