Nulla di più invadente che una presenza ingombrante come gli insetti. Non è sempre facile sbarazzarsi di questi fastidiosi ospiti sgraditi che alla minima distrazione trovano il modo di entrare in casa.

Settembre è il mese perfetto per regolare i conti e fare la festa a questi odiosissimi insetti che infestano le case, visto che sembra essere il loro preferito. Non a caso proprio in questo mese dove fa ancora caldo, con le pioggerelline e il sole che tramonta prima si intravedono molti più insetti.

Cosa fare per evitare questi ospiti sgraditi

Se in estate si notano molti insetti, quali zanzare, mosche, cimici verdi, api e molti altri, non bisogna pensare che con l’arrivo dell’autunno le cose possano cambiare. Infatti, è proprio in questo periodo, di transizione tra una stagione all’altra, che gli insetti proliferano. E non è proprio un caso che le cucine, i terrazzi e i giardini, siano infestati ad esempio da milioni di formiche.

Gli insetti che vanno in letargo in inverno, in questo periodo sono spinti dalla ricerca di scorte di cibo e di un rifugio dove poter passare i prossimi mesi. Ed è proprio in questo periodo che bisogna agire per poter disinfestare la casa, cercando di liberarsi da questa ingombrante presenza.

Un po’ come quella fastidiosa presenza delle farfalline della dispensa e dell’armadio, che sono molto difficili da debellare. Ma pochi sanno che con questi rimedi naturali libereremo la dispensa da quei fastidiosi insetti.

È settembre il mese preferito da questi odiosissimi insetti che infestano le nostre case

Le condizioni ambientali che permettono di vivere alla maggior parte degli insetti è l’umidità. Con questa condizione, gli insetti riescono a sopravvivere anche in situazioni di letargo evitando così la disidratazione. Questo genere di condizioni sono presenti soprattutto in giardini, cantine, il bagno e anche altre zone della casa con questo tipo di clima favorevole.

Dopo aver capito dove si potrebbero rifugiare gli insetti, bisogna pensare a cosa fare per sbarazzarsene. Uno dei primi step da fare è chiudere tutti i fori tra le pareti e il pavimento. Oltre a questi, non sono da trascurare le intercapedini delle porte e delle finestre.

Inoltre è importante evitare che gli ambienti siano umidi, come ad esempio la cucina e il bagno, sarà necessario far arieggiare nelle ore più calde. Un’attenzione in più nel asciugare gli ambienti con aria condizionata, in estate in modalità deumidificatore e in inverno a temperatura calda.

Ed inoltre, evitare di lavare in casa quando è cattivo tempo, in modo tale che si possa asciugare per bene tutto. Anche i ristagni d’acqua di doccia e lavabo possono aumentare l’umidità in casa, quindi sarà bene asciugare con cura le superfici.

