La notte tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno è stata un giorno benedetto a livello zodiacale.

La Luna ha raggiunto il suo plenilunio alle 13:52 del martedì, per continuare a splendere fino all’1:23 della notte di mercoledì. Non una normale Luna piena, ma quella che, astrologicamente, viene definita Superluna rosa o Luna delle fragole.

Lo zodiaco ne beneficia immensamente, perciò ecco i 3 segni fortunati della settimana.

È uno spettacolo astronomico affascinante, perché l’astro sembrerà particolarmente grande e luminoso, soprattutto dall’imbrunire, quando sarà particolarmente vicino alla Terra. Ad un occhio attento, la sua luce potrebbe assumere anche delle tenui sfumature rosa. Ma non è per questo che viene chiamata Luna delle fragole. La ragione principale è un’altra.

Il nome delle lune piene dell’anno deriva in realtà dalla tradizione degli Algonchini, tribù di nativi americani. La rarità sta nel fatto che si verifichi la coincidenza di una Luna piena nel momento in cui il satellite si trova nel perigeo.

La combinazione dei due fenomeni provoca la cosiddetta Superluna. Questa, in particolare, è l’ultima prima del solstizio d’estate e indica l’inizio ufficiale, anche astronomico, della stagione calda. Si chiama Luna delle fragole perché favorisce la nascita di fiori e frutti, che in estate esplodono di colori e profumi.

Ecco i 3 segni fortunati della settimana, non solo oggi e domani, che saranno finalmente benedetti dalla superluna rosa

Gli astri saranno quindi benedetti da questo evento.

L’Ariete, in amore, potrà vivere delle emozioni incredibili, con più trasporto. Perfino le rotture saranno comunque favorevoli. Grande grinta con Marte nel segno. Sul lavoro, le scelte da fare saranno tante, ma bisogna stare attenti agli incidenti di percorso. Prudenza e diplomazia saranno armi preziose.

Giove porta una grande carica di energia, ma attenzione a non esagerare.

Settimana d’oro anche per la Vergine. Le stelle di questo periodo sono molto favorevoli e Giove ha smesso di essere contrario. Buon auspicio per la risoluzione di problemi legali.

In amore, le situazioni si rivelano in uno stato di minore ansia e agitazione. Venere propizia i nuovi incontri. Con Capricorno, Acquario e Scorpione ci sarà un’intesa estremamente favorevole.

Infine, grandi cambiamenti anche per il Capricorno, che finalmente potrà avere un po’ di respiro dopo un periodo difficile. Bisognerà controllare un po’ entrate e uscite, ma attenzione, la serenità è sempre l’obiettivo più importante.

Questo inizio giugno è stato un po’ difficile, ma le cose andranno sempre meglio. L’estate sarà particolarmente interessante dal punto di vista amoroso!

