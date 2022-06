Pochi sanno che gli insetti che comunemente chiamiamo blatte o scarafaggi contano più di 4.600 varietà e sottospecie. Fortunatamente una minima parte sono quelle idonee a infestare le nostre case. Questi fastidiosi insetti sono per antonomasia indice di sporcizia. La blatta orientale è più conosciuta come scarafaggio nero e dalle fognature può raggiungere le case tramite tubature o intercapedini dei muri. Oltre a quest’ultima dagli scarichi potrebbero risalire anche le blatte germaniche di colore marrone. Questa sottospecie adora i residui di cibo, di capelli o dentifricio. Non trascuriamo però anche la blatta americana che predilige il clima caldo-umido. Non solo blatte però: dagli scarichi potrebbero fuoriuscire anche le Psychodidae, meglio conosciute come mosche degli scarichi. Si tratta di mosche con ali simili alle farfalline notturne e con il corpo peloso.

Scarafaggi, mosche ed insetti dallo scarico non saranno più un problema con queste tavolette da preparare in casa senza aceto o candeggina

Andiamo con ordine e procediamo prima ad un’accurata pulizia dello scarico che sia del bagno oppure della cucina. Non utilizziamo i fondi di caffè perché questi ultimi servono solo per una pulizia di routine. Meglio prediligere una soluzione di acqua bollente e bicarbonato e succo di limone. Altrimenti un gel a base di candeggina andrà benissimo. Aiutiamoci anche con l’apposita ventosa sturalavandini per eliminare qualsiasi residuo. Una pulizia accurata degli scarichi è un’operazione essenziale soprattutto prima di partire per le vacanze.

La soluzione

Un rimedio popolare vede la preparazione di minuscole esche per questi insetti. Molti preparano delle tavolette o capsule da gettare negli scarichi se non sono dotate di sifone. In presenza del sifone (il tratto di tubazione ad U) le odiate bestiole dovrebbero attraversare la conca in cui rimane sempre un po’ di acqua. Il sifone, quindi, dovrebbe scoraggiarne la risalita anche se alcune specie possono resistere in apnea per anche trenta minuti. Veniamo quindi alla ricetta:

una bustina di acido borico in polvere;

un cubetto di lievito di birra.

Per prima cosa dobbiamo precisare che l’acido borico sebbene sia venduto in farmacia come antisettico per le ferite, è potenzialmente tossico. Occorre maneggiarlo con i guanti e non toccarsi gli occhi o la bocca. In alternativa alla polvere potremmo utilizzare l’acido borico liquido ad uso oftalmico. Impastiamo dunque il lievito di birra con la polvere di acido borico. Formiamo piccole palline e buttiamo nello scarico. Gli scarafaggi attirati dal lievito spireranno non appena addenteranno l’esca.

Le mosche dello scarico

La soluzione più efficace sta nel tenere lo scarico pulito. Prepariamo quindi abbondante acqua bollente con una tazza di aceto ed una di bicarbonato. Questa soluzione dovrebbe bastare per eliminare le larve di questo insetto.

Scarafaggi, mosche ed insetti dallo scarico saranno solo un ricordo con questi rimedi casalinghi.

