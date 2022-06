Una delle regioni più belle d’Italia è certamente la Puglia. Una costa lunga quasi 1000 chilometri, con spiagge e mare da favola. Tra il Mar Adriatico e lo Ionio c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Si passa dalla zona del Gargano al barese fino ad arrivare al Salento. Un paradiso terrestre da visitare almeno una volta nella vita.

Tante città fantastiche da conoscere, dai piccolo borghi a una metropoli come Bari. Luoghi prevalentemente marini, con spettacolari paesaggi nell’entroterra, con alcuni caratteristici comuni abbarbicati sulle pochi colline che dominano la costa. E poi le spiagge, tante, tantissime, davvero difficile scegliere quali siano le migliori.

Oggi proveremo a descriverne 5, ma ne esistono davvero a centinaia lungo tutta la costa. Questo permette un ventaglio di scelta davvero molto grande. Prevarrà la sabbia, ma per gli amanti di mare cristallino e profondo, forse, il meglio sono gli scogli o quelle in ghiaia e ciottoli.

Cominciamo il nostro itinerario virtuale da quella che vengono unanimemente riconosciute come le Maldive del Salento. Stiamo parlando di Pescoluse, che sorge tra Ugento e Santa Maria di Leuca. Il famoso tacco d’Italia, il punto più estremo del nostro paese. 4 chilometri di spiaggia chiara, con fondali che degradano lentamente. Acqua cristallina, sembra davvero di stare ai Tropici. Ideale per famiglie con bambini. Molto frequentata in agosto, con ampi parcheggi e servizi, il suo meglio, però, lo dà proprio in questo periodo.

Ecco le 5 spiagge più belle e incontaminate della Puglia e non tutte sono in Salento

60 km più a nord troviamo invece Torre dell’Orso, con i suoi faraglioni di pietra bianca, detti delle Due Sorelle. Dominata da una torre cinquecentesca, da cui prende il nome, è una delle spiagge simbolo del Salento. Tra le più belle d’Italia, con un mare davvero favoloso. Sabbia e scogli possono soddisfare i diversi gusti. Sia quelli degli amanti della classica entrata in acqua senza ostacoli che quelli dei tuffi mozzafiato.

Lasciamo il Salento per andare a Polignano a Mare. Un vero paradiso terrestre, con alte scogliere a picco sul mare. Con una spiaggia piccola, ma deliziosa, in pieno centro del borgo. Quella di Cala Paura. Già dal nome si capisce che non è il classico luogo per famiglie con bambini. Il suo accesso in acqua non è semplice, non c’è la sabbia, ma vi si trova un mare davvero da antologia.

A pochi chilometri da Polignano, ecco Cala Copacabana, una spiaggia della città di Monopoli. Scavata nella roccia, davvero minuscola è però un gioiello soprattutto per gli amanti dello snorkeling. Il fondale è sabbioso, salvo poi scomparire di fronte a un meraviglioso mare azzurro tutto da esplorare.

Infine, non si può non indicare una spiaggia delle Isole Tremiti. In particolare la Grotta del Bue Marino. Uno spettacolo di mare, che entra tra le rocce, per terminare in una piccola spiaggetta, davvero straordinaria. Un’esperienza davvero unica da fare, arrivando con la barca.

Ecco le 5 spiagge più belle e incontaminate di una delle regioni più belle d’Italia. La Puglia, con quasi mille chilometri di coste è un posto davvero incantevole da conoscere e visitare più volte nel corso degli anni.

