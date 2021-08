Con l’arrivo dell’estate vogliamo essere sempre alla moda. Nonostante il grande caldo, vogliamo essere sempre al top, sfoggiando un abbigliamento curato.

Abbiamo letto pochi giorni fa come vestirsi a Ferragosto per essere sempre alla moda e giovanili. E ci siamo segnate molti appunti utili. Ma come possiamo proteggerci dal sole anche nelle giornate più calde? Scopriremo 3 accessori utilissimi e di tendenza che ci faranno fare un figurone.

Ecco i 3 migliori cappelli di paglia di tendenza per l’estate 2021

Nonostante agosto sia uno dei mesi più caldi dell’anno, noi non vogliamo rinunciare ai nostri look. Vogliamo sempre essere impeccabili, per sentirci a nostro agio in qualsiasi occasione.

Ogni accessorio è importante e sappiamo bene che sono questi i gioielli perfetti da indossare. Soprattutto se vogliamo avere un tocco di classe in più. Ma come fare per proteggerci dal caldo con stile? Magari proteggendo anche i nostri capelli? Conosciamo il trucco migliore per capelli forti e mai spezzati, ma una protezione in più non fa mai male.

Poche di noi ci pensano, ma ci basterà utilizzare il capello di paglia. Sì, è vero. Ormai se ne vedono troppi in giro, ma noi potremo scegliere tra i migliori 3. Se vogliamo darci un tocco di classe, potremmo scegliere il cappello con la giusta decorazione. Cerchiamone uno con la falda composta da lavorazioni di forma diversa.

Se vogliamo dare maggior colore ad una giornata al mare, scegliamone uno variopinto. La falda sarà ovviamente più larga ed impreziosita da numerose righe circolari di molti colori diversi.

Infine, se dobbiamo impreziosire un look ricercato, ci basterà sceglierne uno con nastro attorno alla coppola e scritta ricamata. Le parole che vanno più di moda sono i nomi di città italiane, stati d’animo o semplicemente il nostro nome. Ricordiamoci di scegliere il nostro colore preferito per nastro e ricamo.

Ecco i 3 migliori cappelli di paglia di tendenza per l’estate 2021. Lasceremo tutte le nostre amiche a bocca aperta. Si pentiranno di non averci pensato anche loro!

Attenzione all’abbinamento

Ricordiamoci sempre, che se indossiamo il cappello di paglia, non dovremo indossare nessun altro oggetto simile. Dimentichiamoci la borsa di paglia, se già indossiamo il cappello. Rischieremo di rovinare il nostro outfit, rendendolo anonimo e poco curato. O peggio, perderemo tutto il nostro fascino sembrando trascurate. Meglio puntare a look classici a cui abbineremo poi solo un unico tocco particolare.

Infine, scegliamo il giusto paio di occhiali da sole. In questo modo saremo finalmente pronte ad affrontare al meglio le nostre vacanze.