Finalmente l’estate permette di ritrovare un po’ di normalità dopo il Covid. Con gli accorgimenti richiesti dal Governo, è possibile anche tornare al cinema dopo tanto tempo. Per fortuna le uscite in arrivo e in corso sono parecchie, quindi gli appassionati troveranno pane per i loro denti. E le case di produzione torneranno a respirare dopo il difficile momento appena trascorso.

Le piattaforme di streaming hanno aiutato tutti tantissimo. Ma a molti lettori mancherà sicuramente il gusto di vedere un film al cinema. I servizi dove guardare il lungometraggio del momento sono tantissimi: ma niente sostituisce l’odore del popcorn e la bellezza di sedersi su una poltroncina rossa. Un rito che finalmente si può tornare a vivere.

Un trend in crescita

Gli Esperti della Redazione hanno già dato diversi consigli in materia, soprattutto quando si parla di film tratti dai fumetti di supereroi. Un trend in continua crescita che anche quest’anno si propone con tantissime novità. La pandemia ha costretto le case cinematografiche a rivedere qualche data d’uscita, ma ecco tutti i cinecomics da non perdere in uscita nell’estate del 2021.

La Marvel, come sempre, detta legge. ‘Shang-chi e la Leggenda dei Dieci Anelli’ è in arrivo il 16 agosto. Destin Daniel Cretton è il regista chiamato a raccontare la storia di questo nuovo eroe. Shang-chi è un esperto combattente di arti marziali che dovrà vedersela contro un pericoloso avversario: il Mandarino. Tra kung-fu e arti mistiche, Simu Liu interpreta il protagonista di questo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Tutti i cinecomics da non perdere in uscita nell’estate del 2021

All’inizio di agosto è uscito invece The Suicide Squad-Missione suicida. James Gunn, regista de I Guardiani della Galassia, torna a dirigere una squadra di scapestrati eroi ma stavolta per la DC Comics. Margot Robbie torna nei panni della folle Harley Quinn, affiancata dal Bloodsport di Idris Elba e dal Peacemaker di John Cena. Assieme a loro tantissimi altri personaggi colorati e sopra le righe per un film che promette di essere divertentissimo.

Infine, una nota su Venom: La Furia di Carnage, seguito del film con Tom Hardy uscito nel 2018. Inizialmente previsto per l’uscita nei cinema in primavera, ha subito diversi ritardi e – con il trailer uscito pochi giorni fa – ancora non è stata definita la data d’uscita.

Insomma, per tutti gli appassionati di cinecomics non resta che darsi appuntamento al cinema!