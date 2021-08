Ferragosto è una tradizione italiana che viene portata avanti religiosamente dalla Roma Antica. Essa viene festeggiata con sostanziosi pranzi e gite; immancabile la classica grigliata.

Se oltre alla carne vogliamo offrire antipasti veloci e deliziosi per iniziare la grigliata di Ferragosto con il piede giusto, questo articolo fa per noi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Antipasti veloci e deliziosi per iniziare la grigliata di Ferragosto con il piede giusto

Il primo antipasto che la redazione propone, facile e freschissimo, è il cremoso e rinfrescante Tzatziki. È una delle salse più conosciute della cucina greca, largamente diffusa anche nel Medioriente. In 10 minuti, sarà già pronto per essere servito.

Per una porzione abbondante, muniamoci di

4 spicchi di aglio;

2 cetrioli;

900 grammi di yogurt Greco;

40 grammi di olio d’oliva;

20 grammi di aceto di vino bianco o rosso;

Un pizzico di sale e pepe a piacere.

Cominciamo con la preparazione dei cetrioli. Lavandoli bene, liberiamoci della buccia e dei semi. Una volta finito questo processo, quindi, grattugiamo i due cetrioli con una grattugia a maglie larghe.

C’è chi preferisce lasciare a riposare i cetrioli in un colino per un’ora, per liberarsi dell’acqua in eccesso.

Una soluzione più veloce consiste, ancora, nell’avvolgere i cetrioli grattugiati in un panno e strizzare con forza. Una volta finito di strizzare l’acqua in eccesso, aggiungiamo sale e pepe senza esagerare.

A parte, frulliamo o grattugiamo gli spicchi d’aglio. Ricordiamo di non spezzettarli solamente con il coltello, in quanto la salsa potrebbe risultare grumosa. Se abbiamo modo di frullarli possiamo farlo direttamente con l’olio.

Una volta pronto, possiamo assemblare la salsa. Uniamo i cetrioli, l’aglio, lo yogurt greco, l’aceto e l’olio, aggiungendo sale, olio e pepe se necessari. Per raffreddarlo ricordiamoci di conservarlo in frigo.

Serviamolo freddo. La salsa può essere usata come intingolo per cetrioli, patate fritte o può essere servita direttamente con la carne grigliata.

Una ricetta a base di melanzane e feta

La seconda ricetta che proponiamo cavalca sempre l’onda della cucina greca. Difatti, è a base di melanzane e feta.

Per preparare 16 crostini di questa delizia, muniamoci di

16 fette di pane;

1200 grammi di melanzane tagliate a fette di medio spessore;

Mezzo chilo di pomodorini tagliati a pezzetti;

Un Aglio o 2 spicchi;

Formaggio feta Greco o mozzarella;

Un pizzico di sale e pepe;

Origano a piacere;

Olio d’oliva extravergine.

Dopo aver preparato le fette di melanzane, friggiamole per circa cinque minuti, fino a che non appaiono dorate. Per assorbire l’olio, facendo molta attenzione a non scottarci, avvolgiamole nella carta da cucina.

Dunque abbrustoliamo il pane, passando leggermente con l’aglio in modo da insaporirlo. Appoggiamo, infine, sul pane la melanzana fritta, aggiungendo poi i pomodorini tritati, la feta, sale, origano e olio extravergine d’oliva a crudo.

Come alternative, possiamo sostituire l’originale con il basilico e la feta con la mozzarella.

Approfondimento

Questa spezia che abbiamo tutti in cucina ha sorprendenti benefici per la salute