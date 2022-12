Ecco i 3 fortunati dell’oroscopo settimanale dal 12 al 18 dicembre: Pesci sempre al top

Inizia un altro weekend in compagnia dell’oroscopo. Le previsioni per la prossima settimana sono molto interessanti. Le conferme non mancheranno, ma saranno le novità a sorprendere in particolare. Non perdiamo tempo e scopriamo cosa ci riservano le stelle nella seconda metà di dicembre.

Il fine settimana è il momento in cui stacchiamo la spina dal lavoro e dalle faccende quotidiane e ci riposiamo. È a questo punto che ci dedichiamo ai nostri passatempi preferiti, tra cui quello di milioni di italiani. Parliamo ovviamente della lettura dell’oroscopo, le cui previsioni sono sempre attesissime. Quelle che vanno dal 12 al 18 dicembre 2022 porteranno una ventata di novità, anche se in effetti qualcosa resterà invariato. A cosa ci riferiamo? Innanzitutto, al periodo d’oro dei Pesci.

Il 2022 è stato inequivocabilmente l’anno dei Pesci

È vero, la fortuna gira e lo fa in continuazione. Ma di una cosa siamo certi: l’anno che sta per finire ha visto dei protagonisti su tutti prendersi la scena. Si tratta dei Pesci, che hanno sbaragliato la concorrenza e ottenuto il primo posto tra i fortunelli dell’oroscopo. I motivi sono chiari, dato che le previsioni scorse e molte altre ancora li avrebbero visti spesso e volentieri meritevoli di lode.

Sarà forse per l’abnegazione nei confronti della causa che intraprendono, che li vede puntare con decisione all’obiettivo finale. Ma anche della sensibilità verso il prossimo, che li rende molto amati e ben accetti. Proprio la stessa determinazione che ha portato alla fila di successi ottenuti ha avuto il sopravvento sulla timidezza, che avrebbe potuto frenare l’entusiasmo. Dunque, si può dire che il 2022 sia effettivamente l’anno d’oro di questo segno zodiacale? Senza alcun dubbio, sì.

Ecco i 3 fortunati dell’oroscopo della prossima settimana

La settimana dietro l’angolo sarà ancora favorevole ai Pesci. La congiunzione con Giove promuoverà il raggiungimento di un traguardo ambito sul lavoro. Qualche piccolo imprevisto si paleserà a causa della Luna in opposizione tra mercoledì e venerdì. Niente che non si possa superare, se si esibirà lo spirito combattivo mostrato ultimamente.

Venere e Mercurio in Capricorno rafforzeranno anche la situazione dei segni di terra. Ecco perché il Toro potrà riscoprire la serenità dimenticata il mese scorso e realizzarsi appieno. Il lavoro andrà molto bene, così come l’amore, dove la passione lieviterà tra le coppie. Occhio all’inizio settimana, con la Luna che remerà contro.

Le buone notizie accompagneranno finalmente anche la Vergine. Mercurio e Venere saranno amici di cui ci si potrà fidare. Poco alla volta si migliorerà in ogni ambito, ma per il recupero totale bisognerà attendere il 2023. Intanto, meglio godersi gli agi della settimana ventura.

Ecco i 3 fortunati dell’oroscopo. Tuttavia, chi potrà vantarsi più di ogni altro, almeno per i sette giorni in arrivo, sarà il Capricorno. Non si avranno solo due pianeti nel segno; anche il Sole presto darà manforte. La situazione si consoliderà sia col capo che con la dolce metà. Le giornate dalle quali aspettarsi il meglio saranno quelle di mercoledì, giovedì e venerdì, con la Luna al proprio fianco.