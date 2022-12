Cucinare le melanzane velocemente: ecco una soluzione semplice e gustosa, pochissimi la sfruttano

Chi vuole mangiare sano e restare leggero ha nelle melanzane un prezioso alleato. Ecco come cucinarle, senza perdere troppo tempo e sapere sempre cosa cucinare per una cena veloce.

Cucinare le melanzane in modo gustoso, senza farle in padella, si può. La difficoltà nell’immaginare una soluzione adeguata potrebbe dipendere dalla mancanza di tempo nel mettere a frutto la fantasia. Chi, invece, lo ha fatto, ha già sperimentato percorsi semplici da seguire. E se ne può fare un esempio.

Cucinare le melanzane velocemente: il primo step è grigliarle

Basta, infatti, sfruttare gli abbinamenti giusti e avere un risultato finale che delizierà il palato. Diventerà così più agevole dare gusto alle melanzane grigliate, affidandosi allo sprint assicurato da ingredienti di contorno.

La vera necessità è ritagliarsi 25-30 minuti di tempo.Neanche troppo, dunque.

Poi la difficoltà dell’esecuzione sarà bassa. Serve, infatti, iniziare come se si dovessero cucinare le melanzane grigliate. Tra le raccomandazioni da segnalare c’è quella di tagliarle abbastanza sottili, anche magari utilizzando lo strumento apposito (la mandolina). Nel momento in cui saranno pronte si potrà andare verso gli step successivi.

Melanzane preparate in modo light: l’importanza degli altri ingredienti

Occorrerà dotarsi di una teglia, su cu cui disporre della carta da forno. Su di essa si dovranno dare delle spennellate d’olio e anche un velo di pangrattato. Chi le gradisce potrebbe aggiungere delle spezie. Successivamente si dovranno disporre le melenzane (a fette) già grigliate sulla superficie oliata creata. L’obiettivo sarà creare uno strato unico.

Su di esse andrà data un’altra spennellata d’olio e si potranno aggiungere ulteriori spezie.

Sarà quella la base su cui si dovranno inserire gli altri ingredienti. Chi ha velleità di cucinare in modo light dovrebbe preferire ingredienti non troppo grassi che non aumentino in maniera considerevole il livello di calorie della ricetta.

Il gusto è soggettivo, ma le scelte possono rendere meno leggero il piatto

Si potrebbe puntare, ad esempio, su del prosciutto crudo sgrassato e su una crema di ricotta e rucola. Quest’ultima andrebbe creata a parte, semplicemente sminuzzando la rucola e mescolandola all’altro ingrediente.

Qualcuno potrebbe non resistere all’idea di inserirci della mozzarella che filerebbe a piatto ultimato, ma le calorie sarebbero di più. Così come nulla vieta di osare con un affettato più grasso, ad esempio la mortadella. Ma la ricetta perderebbe i connotati light dell’obiettivo di partenza.

Per aumentare il sapore, tra le soluzioni da considerare ci sarebbe l’ipotesi di grattarci sopra della ricotta salata dura o del grana. Senza esagerare con la quantità.

Un modo di preparare le melanzane al forno anche bello da vedere

Con l’ausilio della carta da forno, poi, si dovrà semplicemente provvedere ad arrotolare il tutto. Dopo averlo estratto dall’incarto, si dovrà infornare per una decina di minuti a 180 gradi. Sulla teglia che sarà utilizzata è consigliabile aggiungere un filo d’olio. Vale, ovviamente, la pena controllare sempre lo status di cottura.

Il risultato finale sarà un rotolo da tagliare a fette. E si sarà così trovato il modo di cucinare velocemente le melanzane, presentando anche un piatto che sarà bello da vedere. Ricette semplici e gustose come questa, consentono di innalzare il livello del gusto di alimenti preziosi e leggeri.