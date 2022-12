Oroscopo stellare per 3 segni zodiacali che dal 5 all’11 dicembre attireranno amore e denaro

Le previsioni dell’oroscopo tornano in grande stile! Ecco i segni più fortunati dal 5 all’11 dicembre in amore e sul lavoro e le belle notizie che li attendono.

A fine anno molti pensano già alle feste natalizie, ormai vicine. Tra i regali da incartare e il pranzo da studiare, c’è comunque spazio per leggere le nostre amate previsioni dell’oroscopo. Nella settimana che va dal 5 all’11 dicembre le stelle cambieranno le carte in tavola. Due pianeti come Venere e Mercurio hanno deciso di spostarsi dal Sagittario per giungere nel Capricorno. Di questo transito beneficeranno 3 segni su tutti, i veri fortunati della prossima settimana. Ma prima, vediamo chi riceverà le notizie peggiori.

Pianeti opposti per Ariete e company

Se sarà un oroscopo stellare per 3 segni zodiacali, la cattiva sorte attenderà altri sventurati a partire da questo lunedì. Il primo è l’Ariete, di recente protagonista di grandi momenti. Purtroppo, l’ingresso di Venere e Mercurio in Capricorno porterà solamente guai. Ci saranno ostacoli da superare sia in amore che sul posto di lavoro. Il weekend in famiglia non sarà particolarmente piacevole. Per fortuna, almeno la Luna sembra a favore, portando un po’ di serenità tra mercoledì e giovedì.

Non si preannuncia migliore la settimana del Cancro. I flussi planetari causeranno noie in ambito lavorativo. Ci sarà da attendersi qualche rallentamento o addirittura uno stop improvviso. Venere contro dalla giornata di sabato completerà il momento negativo creando tensioni nella vita privata. Infine, ecco aggiungersi la Bilancia al quadretto degli sventurati di turno. Da martedì sarà più difficile comunicare e farsi capire da capi e colleghi. Sabato, poi, peggiorerà anche la situazione sentimentale. Meno male che, almeno a metà settimana, la Luna farà da supporto emotivo.

Sarà invece un oroscopo stellare per 3 segni zodiacali promossi a pieni voti

Tra le sciagure che incombono su qualche povero nativo si fa spazio la fortuna dei Gemelli. Sia Mercurio che Venere smetteranno di intralciare i loro piani e si potrà pensare più serenamente al futuro. Molte situazioni che non si sbloccavano a lavoro vedranno finalmente un avanzamento. I sentimenti saranno al centro dell’attenzione nel fine settimana, con qualche occasione stuzzicante da cogliere al volo.

Eccezionale è il termine adatto anche per descrivere il periodo che attende il Capricorno. Con due pianeti nel segno, non si potranno che ricevere buone notizie. L’amore andrà benissimo, così come le occasioni lavorative. Sembra un momento perfetto, se non fosse per quella maledetta Luna che tenterà di creare qualche scaramuccia nel weekend.

Bene anche i Pesci, ai quali Eros darà l’occasione di sistemarsi con la persona che sta a cuore. L’opposizione di Venere sarà solo un ricordo, come dimostrerà soprattutto la giornata di sabato. Il lavoro sarà semplicemente la ciliegina sulla torta del momento di gloria.