Abbiamo paura di invecchiare? Nessun timore, ecco quali sono gli alimenti antiage

Tutti vogliono custodire la propria giovinezza in modo sicuro. Gli anni passano per tutti, ed anche la nostra pelle invecchia. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali alimenti ci aiutano a rallentare i processi di invecchiamento.

Nessuno ha voglia di invecchiare. Oggi uomini e donne, sono più attenti a curare la parte esteriore. Tuttavia non si può arrestare il processo di invecchiamento a cui tutti noi siamo esposti. Uno dei segni più evidenti è l’aspetto della pelle. I nostri lineamenti perdono consistenza e tonicità e le rughe sono dietro l’angolo. Pur di conservare la propria giovinezza si è disposti a tutto. Anche a spendere molti soldi. Ogni giorno in televisione vengono sponsorizzate tantissime creme antiage. Trattamenti viso di ogni tipo promettono di ringiovanirci. Lo stesso discorso vale per gli integratori. Paura di invecchiare? La soluzione per rimanere giovani è seguire un’alimentazione corretta. Infatti il consumo di alcuni alimenti rallenta il processo di invecchiamento ed aiuta a mantenere un aspetto giovane.

Una cattiva alimentazione favorisce il processo di invecchiamento

Come abbiamo accennato un’alimentazione scorretta favorisce ed accelera i processi di invecchiamento. Fare il pieno di zuccheri e grassi non aiuta. Mangiare in modo salutare significa anche consumare le giusti dosi di cibo. Gli eccessi sono dannosi. È necessario consumare alimenti ricchi di sostanze antiossidanti. Principalmente facciamo riferimento a frutta, verdura e cereali. Tutto questo accompagnato da uno stile di vita sano. Quindi può aiutarci bere molta acqua e mantenersi in movimento. Ricordiamo che non invecchiamo solo all’esterno, ma tutto il nostro organismo subisce questo processo. Anche per questo è importante curare il nostro corpo.

Abbiamo paura di invecchiare? Vediamo quali alimenti consumare per rimanere giovani

Come abbiamo accennato tra gli alimenti che contrastano l’invecchiamento ci sono i cereali integrali. Quindi facciamo il pieno di orzo, farro, avena, quinoa e tanto altro. Ma non solo. Da sempre è risaputo che consumare verdure è salutare per il nostro corpo. In questo caso possiamo ricordare che gli spinaci svolgono un’azione antiossidante grazie alle vitamine B e C. I broccoli sono ricchi di fibre, sali minerali e vitamine. Anche la frutta secca ci aiuta a contrastare l’invecchiamento. In particolare le noci, ricche di fibre e minerali, contribuiscono al buon funzionamento dell’apparato digerente. Tra gli alimenti antiage ricordiamo le carote. Il consumo di questo ortaggio contrasta l’azione dei radicali liberi e protegge la pelle. L’avocado è un frutto esotico ricco di vitamina A ed E.

Come non citare il pesce, preferibilmente azzurro. Alici, salmone, merluzzo e sgombro, forniscono una buona dose di acidi omega 3. Anche i frutti rossi possono considerarsi alimenti antiage. Lamponi, ribes, more e mirtilli contribuiscono al buon funzionamento dell’apparato circolatorio. Ed ancora gli agrumi. Bere succo di limone quotidianamente rallenta la formazione di rughe e protegge tutto l’organismo. In ultimo non dimentichiamo lo zenzero. Questa radice combatte i disturbi dell’apparato digerente ed ha un effetto antiossidante. A rallentare l’invecchiamento ci aiuta anche il consumo di alcune bevande. Per esempio è consigliabile bere vino rosso e tè verde.