Al posto del solito cenone ecco 3 idee fighissime per un Capodanno indimenticabile

L’anno sta per concludersi. In questi giorni, si comincia a pensare ai regali da fare e ad addobbare casa. Chi festeggerà le festività di fine anno a casa, organizzando pranzi e cene di rito da condividere con amici e parenti, starà pensando a qualche ricetta golosa, economica e non troppo calorica. Ci sarà poi anche chi approfitterà dei giorni di festa per fare qualche bella gita in incantevoli luoghi della nostra bella Italia. Capodanno è una festa molto emozionante. Si saluta il vecchio anno e si dà il benvenuto a quello nascente, pieni di buoni propositi. Un momento così particolare merita festeggiamenti altrettanto memorabili. In questo articolo proporremo alcune idee davvero invitanti.

Cosa fare a Capodanno di davvero memorabile al posto del solito cenone

Per fuggire dal freddo, si potrebbe prendere un aereo e volare in Thailandia. Dopo aver dedicato 5 giorni alla visita della caotica Bangkok e alle bellezze del Nord del Paese, l’ideale è spostarsi su un’isola. Qui, su spiagge di sabbia dorata, bagnate da un mare verde e cristallino, si può oziare tutto il giorno sorseggiando del freschissimo latte di cocco. La sera del 31, poi, si resta in spiaggia, per assistere e partecipare ad uno spettacolo molto suggestivo. Allo scoccare della mezzanotte, centinaia di lanterne di carta di riso illuminate da un lumino vengono fatte volare in cielo. Per i locals è un omaggio a Buddha. Per noi, un evento che coniuga misticismo, magia e speranza.

Volo in mongolfiera sopra ai camini delle fate in Cappadocia

Rimaniamo in tema volo. Ma questa volta potremmo essere noi stessi a librarci nell’aria.

Per vivere una magica esperienza si deve raggiungere la Cappadocia, un territorio molto particolare sito in Turchia, nella regione dell’Anatolia centrale. La Cappadocia è famosa per le città sotterranee scavate nella roccia e le particolari formazioni rocciose soprannominate “camini delle fate”. Si tratta di un luogo molto particolare a livello geologico ed altamente suggestivo al punto tale che l’Unesco ha dichiarato Parco Nazionale di Goreme Patrimonio mondiale. Questo luogo si può ammirare da vicino, facendo lunghe passeggiate tra stretti cunicoli ed anche dall’alto, su un romantico ed emozionante volo in mongolfiera. I panorami più belli si godono all’alba.

Esperienze adrenaliniche nel Nord del Mondo

Chi non teme le temperature artiche, può infine pensare di volare verso il Circolo Polare Artico. La Lapponia è una terra che in inverno regala panorami unici. Inoltre, si possono vivere esperienze fantastiche. Un viaggio in Lapponia è breve (4 o 5 giorni sono sufficienti) ma intenso. Le giornate scorrono via veloci tra corse in slitta con i cani, ciaspolate tra panorami innevati e corse in motoslitta. La sera, poi, dopo una cena attorno al fuoco ascoltando i canti e i racconti dei Sami, si parte alla ricerca dell’Aurora Boreale. Il cielo che si colora di verde è uno spettacolo della Natura che non ha eguali!

Se non si hanno ancora le idee chiare ma di stare a casa non se ne ha proprio voglia, ecco quindi alcune idee da prendere come spunto al posto del solito cenone dell’ultimo dell’anno.