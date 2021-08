L’autunno è quasi alle porte e con esso arriva anche la voglia di cambiare. Molti di noi associano la fine dell’estate alla fine dell’anno. Settembre, e l’inizio dell’autunno, dunque, viene associato ad un nuovo anno dove si pianificano nuovi propositi e cambiamenti.

Tra i cambiamenti più rapidi e comuni c’è quello dei capelli che l’estate mette sempre a dura prova. Perciò a fine estate abbiamo sempre voglia di tagliare e di pensare a qualcosa di nuovo per cambiare la nostra chioma e affrontare l’inizio del nuovo anno.

Ecco quali saranno i colori dei capelli più in tendenza per l’autunno/inverno 2021

La tendenza per l’inizio delle stagioni fredde sono colori naturali ma senza mai cadere nel banale. Tornano le sfumature calde, ad imitazione dei colori di questa stagione, ma anche i colori pieni e freddi di ispirazione invernale. Tutto questo all’insegna della naturalezza. Andiamo quindi a scoprire quali sono i colori in voga per il prossimo autunno.

Castani

Non un semplice castano, piatto e monotono. Ma un castano ricco di riflessi e di sfumature. Sono queste le parole d’ordine per l’autunno/inverno 2021. Un castano caldo, dunque, che permette di risaltare molti visi e che dona ad ogni capello dei riflessi mutevoli a seconda della luce. Che siano mèches sottilissime o un semplice balayage, ogni riflesso e sfumatura calda donerà movimento ed eleganza ad ogni tipo di capello.

Biondo

Anche il biondo si tinge di caldo per questa stagione autunnale. Il biondo miele sarà il colore che spiccherà tra tutti: un biondo chiaro dalle sfumature dorate calde ma non troppo persistenti. Anche il biondo freddo sarà di tendenza. L’importante è che venga riscaldato da impercettibili sfumature calde. Per ogni carnagione esiste un biondo diverso, il nostro salone di fiducia saprà sicuramente consigliarci l’alternativa migliore. Ecco quali saranno i colori dei capelli più in tendenza per l’autunno/inverno 2021. Ma andiamo a scoprire l’ultimo colore.

Rosso

Finalmente ecco che vedremo tornare il rosso. Questo sarà al primo posto nella lista dei colori più in voga dell’autunno/inverno. Un colore versatile, caldo e focoso, anche del rosso esistono tantissime sfumature che donano ad ogni incarnato. La parola d’ordine, però, è sempre naturalezza. Anche col rosso si cercherà di rimanere sempre sui toni del naturale, quindi un rosso rame.

Dunque, ricapitolando, non importa il colore che si sceglierà. L’importante è che questo colore sia il più naturale possibile, senza sfumature troppo nette ma, al contrario, con riflessi morbidi, naturali e caldi.

Approfondimento

Pochi lo usano ma è questo il migliore alleato di pelle e capelli