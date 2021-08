Le serie tv ci hanno salvato, spesso, da giornate noiose e senza impegni. Quelle serie tv che hanno la capacità di farci incuriosire, emozionare e aspettare con ansia l’uscita della prossima stagione.

Oggi, che esiste una piattaforma come Netflix, trovare serie che ci emozionano è molto più facile e viene voglia di non perdere neanche un episodio.

Ma oltre all’emozione che ci dà guardare un film o una serie che ci piace, possiamo anche imparare una lingua diversa dalla nostra.

Infatti, su Netflix c’è la possibilità di inserire sottotitoli e guardare qualsiasi programma in lingua originale.

Questo può, infatti, essere un buon esercizio per imparare quelle lingue che abbiamo sempre desiderato conoscere che, però, per mancanza di tempo non siamo mai riusciti a farlo.

Imparare una lingua nuova in questo modo è senza dubbio più interessante e divertente. Giorno dopo giorno, ci renderemo conto di riconoscere il suono e il significato di molte parole.

Valeria

In questo articolo vogliamo parlare di una serie in particolare.

Infatti, in questi ultimi giorni è uscita la seconda stagione di “Valeria” ed è impossibile perdere la serie tv spagnola che sta spopolando in questi giorni su Netflix.

Dopo una prima stagione, che ha ottenuto molti consensi anche qui in Italia, molti di noi aspettavano di scoprire cosa sarebbe successo dopo l’ultima puntata.

La vita di questa giovane scrittrice, un po’ artista tra le nuvole, è riuscita a emozionare molti di noi.

La sua dolcezza, la sua vita sentimentale e l’importanza che dà all’amicizia sono riuscite a entrare nel cuore dei suoi spettatori.

Impossibile perdere la serie TV spagnola che sta spopolando in questi giorni su Netflix

Divertentissime le scene che vedono protagoniste Valeria e le sue tre amiche del cuore.

È bello vedere come quattro amiche, quasi trentenni, riescano a confrontarsi sempre sui fatti delle loro vite.

Il modo confidenziale e così naturale con il quale riescono a esserci l’una per l’altra in ogni momento.

La sincerità di essere felice per i successi dell’altra senza mai un briciolo d’invidia.

In questa serie tv si parla anche tanto di situazioni sentimentali, che vedono protagoniste le quattro ragazze.

Ma con una visione più profonda e attenta degli episodi, si percepisce che la vera storia d’amore riguarda proprio la loro profonda amicizia.

Una serie consigliata per chi ha voglia di qualcosa di leggero e divertente, ma allo stesso modo in grado di ricordarci quanto siano importanti i rapporti interpersonali.

Non possiamo perderci per nessun motivo le avventure di Valeria e delle sue amiche.

