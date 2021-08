La stagione fredda è alle porte ed è il momento di capire quali saranno i capi più trendy a partire dal mese di settembre. Oggi ci concentreremo in particolare sui pantaloni. E ci stupirà scoprire che sono questi i pantaloni che dovremo assolutamente avere per essere alla moda questo autunno.

Tra comodità, fantasia e riscoperta dello stile dei primi anni 2000, ecco cosa non dovrà mancare nei nostri guardaroba.

L’autunno 2021 sarà una stagione decisamente “rock” e all’insegna del mix tra stili diversi. Dopo anni in cui sembravano spariti dalle sfilate, quest’anno sono tornati prepotentemente alla ribalta i pantaloni di pelle. Neri, colorati, lucidi o sfumati, i simboli dello stile rock per eccellenza saranno uno dei capi più indossati da settembre in poi. Se abbiamo sempre sognato di averne un paio è arrivato il momento giusto per acquistarli.

Tra le novità assolute c’è l’abbinamento tra gonna e pantalone. Decine di stilisti hanno lanciato la propria interpretazione di questo abbinamento nelle ultime collezioni, senza dimenticare stile ed eleganza. L’accoppiata gonna-pantalone dà infatti il meglio di sé con tessuti morbidi e ricercati e crea un effetto simil-tailleur davvero suggestivo. Particolarmente indicato per gli amanti dell’alta moda e della fantasia.

Il ritorno dei jeans a vita bassa e del colore

I jeans sono il capo evergreen per eccellenza. Non passano mai di moda e sono perfetti sia per la vita di tutti i giorni che per le occasioni speciali. In questo autunno alle porte la parola d’ordine, anche per i jeans, è fantasia, sia nelle forme che nel colore.

Le ultime collezioni dei grandi marchi hanno riportato alla luce le colorazioni più stravaganti e hanno detto addio ai jeans scoloriti e sdruciti. E così torna di moda il Tie Dye con i suoi motivi psichedelici e le sue tonalità sgargianti. Se abbiamo dei jeans che non pensiamo di mettere più possiamo riciclarli e colorarli con questa antica tecnica.

L’autunno 2021 sarà anche il momento di tirare fuori dall’armadio i nostri jeans dei primi anni 2000 larghi e con le tasche laterali. Sembra finita l’era dei pantaloni skinny e super skinny a vita alta. La nuova tendenza è quella dei jeans comodi e a vita rigorosamente bassa.

Se vogliamo fare colpo e slanciare la figura dobbiamo assolutamente provare i jeans a caramella. Perfetti per chi ha i fianchi più larghi, hanno un taglio che ricorda proprio la carta dei dolciumi e faranno risaltare la nostra personalità.