Se è finalmente arrivato il momento di partire per le vacanze, non dimentichiamoci di mettere in valigia i costumi da bagno. È un grosso problema trovare quello giusto che fa per noi, che ci fa sentire a nostro agio. Spesso ci concentriamo sui difetti e il lato B è uno dei punti dolenti di cui spesso ci lamentiamo.

Eppure, esiste un costume perfetto per ogni fisico, per assecondare le nostre forme e farci vivere i momenti di relax in spiaggia senza ripensamenti. A prescindere da ciò che pensiamo, anche i costumi più audaci, sgambati o in stile brasiliano possono fare al caso nostro. Se ne abbiamo uno a cui non vogliamo rinunciare, con pochi passaggi possiamo trasformarlo renderlo più moderno che mai.

Niente fianchi larghi e glutei bassi con queste novità

Lo consideriamo sempre alla moda perché siamo abituati a vederlo in spiaggia dagli anni Novanta senza pause. Eppure, ormai i modelli più succinti stanno spopolando e sostituendo quelli storici arricciati. Ma anche i costumi con volant e pizzi stanno attirando l’attenzione perché aiutano a nascondere i difetti, mentre i costumi a triangolo e i bikini alla brasiliana sono quelli più desiderati.

La voglia di libertà si scontra con le remore che i nostri difetti creano, impedendoci di fare un passo avanti. Con pochi passaggi possiamo ottenere, con qualche punto di ago e filo, degli slip fantastici. Faremo bella figura e ci darà coraggio il nostro costume personalizzato.

Ecco gli slip che slanciano il lato B meglio dei costumi arricciati

Spesso nell’armadio abbiamo dei costumi ancora in ottime condizioni che non utilizziamo più. Per trasformarli in bikini alla brasiliana agiamo sui cordini laterali e sulla stoffa che compongono lo slip. Dovremmo farci guidare da una veletta che rappresenta il modello di costume che vogliamo ottenere. Slacciamo i nodi dei fianchi e stendiamo la stoffa, quindi segniamo la parte che vogliamo eliminare.

È sempre meglio seguire le cuciture originali quando imbastiamo e inseriamo i punti definitivi. Correggere una forma può portarci a sbagliare e a rovinare la stoffa. Tagliamo con un margine di errore, possiamo togliere stoffa in più, ma una volta tagliata non possiamo tornare indietro.

Imbastire non è facile e dovremmo farci aiutare se non siamo pratici. Utilizziamo la veletta fino alla fine evitando le grinze. Quando siamo soddisfatti della forma, ricuciamo con un filo in tinta con il colore del costume.

Mettiamo da parte i difetti anche con sgambati a vita alta

Le tendenze di questa estate stanno premiando tutti i modelli con scollature generose e lacci, colori psichedelici o total black. Il costume alla brasiliana continua a spopolare, non è necessario avere un fisico da modelle per indossarlo, mette in evidenza le forme senza perdere di eleganza.

Viene scelto proprio per come è fatto, perché evidenzia le curve anche se non sono perfette, perché l’effetto tondeggiante aumenta laddove altri costumi lo penalizzerebbero. Dà volume quindi e allunga le gambe se sgambato, creando un giusto compromesso tra la parte di sotto del fisico e vita e fianchi.

Anche il modello a vita alta mette in evidenza fianchi e vita nascondendo i difetti e facendo sembrare la figura più longilinea.

Ecco, dunque, gli slip che slanciano la nostra figura.

Lettura consigliata

