Ferragosto non sempre significa mare. Anche con risorse limitate, spesso si privilegia la settimana a cavallo del 15 per andare in vacanza. Quasi tutte le aziende chiudono e le città si svuotano. Eppure non tutti partono. A volte per scelta, altre per necessità. Tuttavia la festa dell’Assunzione di Maria è un momento da celebrare in maniera diversa.

Si possano organizzare giornate fuori porta, con annessi pranzi magari senza spostarsi troppo da casa. Per chi abita nella zona di Milano, le opportunità possono essere molte, luoghi magari sconosciuti ai più, talvolta anche sottovalutati da chi vive molto vicino.

Paesi situati ai margini delle grandi città, nei quali, però, il contributo della natura si è unito alle capacità dell’uomo. Andando così a creare dei gioielli.

Oggi parleremo di uno in particolare. Sorge a Sud di Milano, sul Naviglio Grande e può essere raggiunto anche in bicicletta. Ovviamente, se si abita nella metropoli, sfruttando le strade deserte.

Ferragosto fuori porta in questo suggestivo borgo vicino a Milano

Un paese di circa 9.000 abitanti, a forte vocazione per l’agricoltura. Ricco di spazi verdi e con un pittoresco centro storico. La prima costruzione che balza agli occhi è il Santuario di San Lorenzo di epoca Seicentesca. Oltre alla sua facciata bianco e ocra, è da visitare per lo splendido altare barocco presente all’interno.

Qui vicino, fu girata una celebre scena del film Asso, con protagonista Adriano Celentano. Mentre sta passeggiando sul Naviglio viene raggiunto da un sicario che lo conosceva molto bene. Alla domanda su quale fosse la prossima vittima, questi rispose che purtroppo era lui. Poi sparò ripetutamente. Dando vita ad un celebre balletto del Molleggiato, prima di scavalcare la ringhiera e cadere in acqua.

Sul Naviglio si affaccia anche Palazzo Venini Uboldi. Di origine Settecentesca, esso ha ancora la pianta originaria. Da visitare l’interno con un oratorio eseguito dal Venini, che fu uno dei molti proprietari che si sono susseguiti nel corso dei secoli.

Da Gaggiano a Fagnano basta percorrere 3 chilometri per ammirare una stupenda villa

Poco fuori Gaggiano, a Fagnano spicca Villa Borromeo Medici. Edificata nel 1500 rappresenta perfettamente il passaggio dall’epoca dei castelli a quella delle ville nobiliari. Dal portale con due torri dell’ingresso, di matrice sforzesca, si accede all’interno, dove si può ammirare un salone spettacolare con travi scolpite finemente.

Infine, merita un passaggio la Cascina di Donato del Conte. In particolare, la Cappella della Vergine, risalente alla fine del 1400, con degli stupendi affreschi.

Si può concludere la visita, fermandosi o in una delle trattorie presenti a Gaggiano oppure nei tanti agriturismi che si possono trovare in zona.

Ferragosto fuori porta in questo suggestivo borgo praticamente confinante con Milano. Una gita da fare in macchina o anche in bicicletta, lungo il Naviglio Grande. Se poi si volesse percorrere qualche chilometro in più, sempre alle porte del capoluogo meneghino si può visitare Trezzo sull’Adda reso celebre dal Manzoni.

