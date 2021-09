Semplici, piccoli, sottili o vistosi, grandi e lavorati sono solo alcune delle varianti più richieste in gioielleria per quanto riguarda uno dei monili più acquistati: gli orecchini. Sono tanti gli accessori che si possono provare ed acquistare e molti di questi sono dei fiori all’occhiello della gioielleria riproposti in tutte le salse.

Gli orecchini ad esempio, sono uno degli accessori più utilizzati, soprattutto negli ultimi anni. I nuovi trend che hanno fatto impazzire tutti, cioè quelli di avere molti fori per poter utilizzare più orecchini, hanno letteralmente dato il via a molte aziende di esprimersi al meglio.

In un precedente articolo, ad esempio, si potrà capire quali sono i mono orecchini più gettonati e come vanno indossati. Ma vediamo nel pratico, invece, quali sono gli orecchini di tendenza da comprare ed indossare per far colpo.

Ecco il gioiello o il bijoux intramontabile che ogni donna dovrebbe avere nel suo portagioie

Ogni donna si caratterizza per un suo fascino e un suo “perché”, così come per il carattere anche per l’estetica. In questo caso, anche per la scelta dei monili.

Ci sono alcuni gioielli che non passano mai di moda ed alcuni vengono sempre riproposti in quanto tra i più venduti. Si tratta di uno degli accessori di punta degli anni ’80, vistosi ed eccentrici in abbinamento ad abiti con spalline e capelli cotonati. Stiamo parlando degi orecchini a forma di cerchio.

Ogni donna a suo tempo ne aveva un paio nel suo portagioie e così anche negli anni successivi fino alle ultime collezioni di quest’anno.

Molte celebrities e anche influencer indossano su ogni outfit e a qualsiasi ora del giorno, vari tipi di orecchini a cerchio. La mania è scoppiata soprattutto quest’anno con un ritorno agli anni ’80, nella musica, moda e non solo. Così anche in gioielleria si possono scegliere fra vari modelli in esposizione per ogni tipo di capriccio e per ogni tasca.

Ecco gli orecchini di tendenza da comprare ed indossare per far colpo

Ma come vanno indossati gli orecchini per essere al passo con la moda?

Non esiste una vera e propria regola, ma esistono delle consuetudini. Ad esempio quella di indossare gli orecchini lunghi di sera, o di indossarne vistosi durante gli aperitivi, oppure minimal al mattino. Questi piccoli suggerimenti vanno di pari passo con il trucco e l’abbigliamento.

Gli orecchini a cerchio non sono difficili da portare, si possono indossare in qualsiasi circostanza e in ogni ora del giorno. Vanno a completare gli outfit più semplici o quelli più elaborati.

Si possono indossare con i capelli raccolti con una semplice coda di cavallo o una cròcchia. Con delle semplici acconciature d’effetto a prova di selfie per chi è in vacanza, oppure per look più formali come in ufficio o di sera con i capelli sciolti.

