Leggere e tenersi sempre aggiornati è una passione che accomuna molte persone e per quest’estate 2021 non perdiamo l’abitudine. Anche in vacanza possiamo continuare a portare avanti questo hobby, basta spendere pochi minuti per qualche pagina.

Leggere favorisce la concentrazione e la memoria e stimola l’immaginazione. Non a caso mentre sfogliamo le pagine, ad ogni rigo si formano nella nostra mente le immagini di ciò che leggiamo. Se l’autore descrive in maniera dettagliata un personaggio ecco che l’immaginazione porta alla formazione dello stesso. E lo vediamo come se fosse davanti ai nostri occhi.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo cercato di dare dei consigli circa i libri da leggere per ciascun genere. Mantenendoci sul genere thriller, per esempio, abbiamo pubblicato questo articolo in cui parliamo di una trilogia davvero entusiasmante.

Per gli amanti del thriller e giallo ecco quale libro leggere sotto l’ombrellone

È difficile trovare qualcuno a cui non piace il genere thriller, poiché è quel genere che permette più di tutti di ampliare la mente e andare oltre. Mistero e ipotesi sono le caratteristiche peculiari e per ogni pagina che sfogliamo non perdiamo né la voglia né l’interesse a proseguire la lettura.

Per gli amanti del thriller e dei gialli ecco quale libro leggere sotto l’ombrellone: Le tombe di Whitechapel. Ambientato nella Londra vittoriana, precisamente nel 1882, il libro tratta di omicidi nel quartiere più famoso di Londra, Whitechapel. Si tratta degli stessi luoghi in cui si muoveva il famoso serial-killer Jack Lo Squartatore nel 1888. Gli eventi de Le tombe di Whitechapel quindi lo precedono di qualche anno. Il libro è un’opera di Claire Evans e vede coinvolto un avvocato alle prese con un uomo accusato di aver ucciso dei ragazzi vestiti da donna. Tra mistero, ipotesi, indagini, omicidi e un’atmosfera unica nel suo genere, questo libro è assolutamente da non perdere.