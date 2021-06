Il pesto di basilico è uno dei condimenti per la pasta e non solo, più famosi della tradizione culinaria italiana ed è famosissimo a livello internazionale. Il pesto nasce in Liguria e fa parte di un’antica tradizione tanto da inserirsi nella lista dei Prodotti agroalimentari tradizionali della regione.

Tutti cercano di emularlo a modo proprio, rispettando però i principali ingredienti quali olio extra-vergine d’oliva, parmigiano reggiano, pecorino, pinoli, aglio, sale e ovviamente il basilico. Il pesto si mangia durante tutto l’anno, eppure grazie al metodo di lavorazione a crudo degli ingredienti è ottimo per l’estate. Fresco e cremoso, il pesto di basilico è una vera prelibatezza tanto che a Genova il pesto è usato come condimento anche nella focaccia. Insomma se vogliamo un ottimo pesto di basilico come da tradizione rechiamoci a Genova. In alternativa però possiamo farlo comodamente a casa seguendo delle accortezze.

Il pesto alla genovese

Per fare il pesto alla genovese servono pochi ingredienti ma dal sapore e profumo intensi. I genovesi ottengono il pesto usando il mortaio e il pestello, vi pestano il basilico fresco e gli altri ingredienti. Questi sono selezionati e certificati come prodotti D.O.P. (denominazione di origine protetta) e tutti di origine ligure e/o italiana.

Il segreto della nonna per avere un pesto sempre verde dopo giorni è questo alimento

Quando facciamo il pesto fatto in casa, anche se non abbiamo questi ingredienti come il basilico di Prà per esempio, possiamo fare un buon pesto. Alcune persone (non originari della Liguria) hanno rivisitato il pesto di basilico. Aggiungono le mandorle tritate oppure solo il parmigiano-reggiano e ancora non usano il mortaio e il pestello ma il mixer.

La tradizione è la tradizione e certamente non si mette in discussione, ma l’utilizzo del mixer è sicuramente un metodo per velocizzare il procedimento. Il segreto della nonna per avere un pesto sempre verde dopo giorni è questo alimento: verdure surgelate. Può essere qualche foglia di spinacio o fagiolini, l’importante è che siano freddi. Il freddo infatti serve per mantenere il colorito sempre verde intenso e brillante del pesto anche dopo diversi giorni. Si aggiungono quindi al composto degli altri ingredienti “tradizionali” e il gusto sarà sorprendente ma soprattutto il colore sarà vivido sempre.