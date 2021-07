In questi ultimi mesi la nostra attenzione si è spostata molto verso il balcone. Abbiamo cercato di renderlo bellissimo in ogni modo, arricchendolo con i più bei fiori possibili e arredandolo nel migliore dei modi. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di dare consigli utili per avere balconi che lasciano i vicini a bocca aperta. In un articolo precedente, abbiamo indicato come scegliere al meglio le tende da sole, componenti fondamentali dell’arredamento.

Oggi, invece, tocchiamo un altro tema importante, ovvero il fatto che in questo periodo, stando molto di più sul balcone o sul terrazzo, questi si sporcano di più. Bisogna, quindi, trovare i migliori metodi per pulirli, possibilmente senza usare prodotti chimici. Avremo terrazzi e balconi puliti in un attimo grazie a questi grandiosi rimedi naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Attenzione al pavimento

Una delle cose più importanti da considerare è il materiale del pavimento. A seconda del materiale, sono richieste diverse sostanze per pulire.

Partiamo, ad esempio, dal pavimento in cotto, uno dei più comuni. È bene pulire questo materiale con acqua e aceto mescolati insieme. In particolare consigliamo aceto di mele, ma anche quello bianco va bene.

Se invece il pavimento è in ardesia, è necessaria una soluzione più complessa. Essa deve contenere un po’ di sapone di Marsiglia, unito ad aceto bianco e poco bicarbonato, il tutto sciolto in acqua. Si può poi dare una prima passata di questo composto e una seconda passata con acqua tiepida.

Se invece abbiamo un pavimento in ciottoli, semplicemente dell’acqua sarà sufficiente. Non usiamo sostanze aggressive.

Terrazzi e balconi puliti in un attimo grazie a questi grandiosi rimedi naturali

Per quanto riguarda le ringhiere, che spesso sono in ferro, consigliamo anche qui acqua ed aceto, con l’aggiunta di un po’ di succo di limone. E già che ci siamo, usiamo aceto ed acqua anche per i vetri, che saranno subito più splendenti.

Concludiamo con le tende di cui abbiamo parlato, consigliando acqua e sale grosso per lavarle. Poi risciacquiamo e saranno come nuove.