Per avere e per tenere la mente sempre giovane occorre mangiare bene e sano e bisogna pure fare giornalmente attività fisica. Questo in linea con la locuzione latina mens sana in corpore sano.

Pur tuttavia, per arrivare davvero lucidi dopo i 90 anni, l’alimentazione corretta e il movimento sono di certo una condizione necessaria, ma non sufficiente. In quanto, durante il percorso di vita, il cervello deve essere sempre stimolato non solo a memorizzare, ma anche e soprattutto a ragionare.

Vediamo allora, proprio per tenere la mente sempre giovane anche in età avanzata, quali sono i possibili esercizi pratici da fare, anche in ragione delle proprie passioni e dei propri interessi, per tenere il cervello sempre ben allenato.

Ecco gli esercizi pratici per allenare il cervello e tenere la mente giovane

Nel dettaglio, uno dei modi più semplici ed evergreen per tenere il cervello sempre allenato è quello di dilettarsi con l’enigmistica. Sono in tanti, infatti, coloro che occupano parte del proprio tempo libero con le parole crociate, con i quiz, con i rebus ed anche con altre prove dell’intelligenza. Come per esempio il sudoku.

Pure il calcolo a mente, senza andare subito a prendere la calcolatrice, tiene il cervello sempre ben allenato, e lo stesso dicasi per la memoria. Tra gli esercizi pratici che allenano la mente, davvero semplici, c’è anche quello di mettersi ogni tanto a contare al contrario.

Quindi, ecco gli esercizi pratici per allenare il cervello. Ma chiaramente quelli indicati sono gli esercizi davvero più semplici visto che ci sono pure tanti libri utili allo scopo. Ovverosia, dei testi che propongono giochi di ingegno, test per allenare la memoria e veri e propri testi con centinaia di esercizi ginnici per la mente.

Qual è il cibo per la mente, dalla lettura alla ricerca di vocaboli senza l’uso di Internet

In più, è cibo per la mente pure la lettura, imparare una nuova lingua e anche imparare a suonare uno nuovo strumento musicale come il pianoforte. Imparare vocaboli nuovi allo stesso modo allena la memoria e il cervello.

In ogni caso, per trovare gli esercizi pratici più adatti non c’è mai bisogno di spendere un euro. In quanto su Internet ci sono tanti video gratuiti con esercizi pratici per la mente, da quelli classici ai giochi mentali che sono decisamente più complicati.

