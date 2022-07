É tempo di vacanze e potremmo essere ancora in alto mare per quanto riguarda la pianificazione. Ci sono diverse mete economiche in Italia e in Europa da scegliere oppure una bella vacanza al mare. Il problema potrebbe, però, essere il mezzo di trasporto oppure il soggiorno. Negli ultimi mesi non sono poche le sventure di chi viaggia in aereo, tra voli cancellati e valigie perse. Oppure, la meta è vicina, ma potrebbe essere molto costoso dormire.

C’è una soluzione che non tutti prendono in considerazione, perché pensano non sia comoda. Si tratta di dormire in macchina. Ovviamente, questo riguarda viaggi relativamente brevi, di due o tre giorni. Quindi, ecco il trucco per delle vacanze low cost in Italia, ma anche in Europa se la distanza non è troppa.

Qualche accortezza

Partiamo dal presupposto che si può dormire in macchina in linea generale, ma ci sono alcuni Comuni che lo impediscono. Questo per evitare il fenomeno del bivacco, quindi è consigliato sempre controllare prima di partire se la nostra meta lo permette. Inoltre, ci sono alcune precauzioni da adottare per evitare situazioni pericolose. Abbassiamo leggermente i finestrini mentre dormiamo, per mantenere un ricircolo d’aria.

La scelta del luogo è fondamentale. Per prima cosa evitiamo zone troppo buie o isolate e parcheggi privati. Ci sono dei luoghi dedicati, come campeggi, stazioni di servizio, centri commerciali o supermercati aperti di notte. Queste zone hanno delle telecamere che possono aiutarci a stare più tranquilli.

Ecco il trucco per delle vacanze low cost in Italia e in Europa anche in agosto

Ovviamente, l’opzione migliore è sicuramente il campeggio, attrezzato per questo tipo di sosta. La piazzola ha un costo irrisorio e ci permette di usufruire di servizi come il bagno e l’elettricità. Ci sono molti campeggi in Europa e in Italia economici, soprattutto se chiamiamo all’ultimo momento in agosto e qualche piazzola si è liberata.

Dopo aver scelto il luogo, prepariamo il nostro kit per dormire in auto. Per prima cosa, un materasso gonfiabile, che potremmo appoggiare ai sedili per stare più comodi. Poi un sacco a pelo, per eventuali temperature basse, insieme a un cuscino da viaggio, per dormire meglio. Portiamo anche una coperta per sicurezza.

Non dimentichiamoci snack, acqua e generi alimentari per quando ci viene fame. Mettiamo il tutto in una borsa termica, in modo che venga protetto dal caldo durante il viaggio. Una piccola cassetta per le emergenze, con disinfettante, cotone, cerotti e salviette umide, per rinfrescarsi. Non dimentichiamoci un buon libro da leggere prima di dormire.

Infine, non dimentichiamoci di andare dal meccanico prima di partire, per un controllo generale. Anche una pulizia agli interni sarebbe l’ideale, in modo da dormire in un posto igienizzato.

