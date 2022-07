L’oroscopo continua a dispensare fortuna e sfortuna in base alla posizione dei pianeti e i prossimi giorni non fanno eccezione. Infatti, la fine di luglio sarà caratterizzata da eventi positivi per alcuni segni, ma piuttosto negativi per altri. Fortunatamente, agosto offre ampie opportunità di ripresa, ma nel frattempo sarà meglio prepararsi alla burrasca e fare attenzione al portafoglio.

Cominciamo dal Toro, che ha passato sin qui un anno piuttosto altalenante. Sarà anche questo che contribuisce a uno stato d’animo particolarmente riflessivo, favorito dalla Luna. Sfortunatamente, verrà invece Mercurio a dargli di che riflettere, portando confusione e dissapori. D’altro canto, Venere porta il sereno nella sua vita amorosa.

Ciò che potrebbe davvero creare qualche preoccupazione è il lavoro, dove concentrarsi sembra un’impresa titanica. Attenzione, quindi, perché in questo momento fare una scelta sbagliata per noi e le nostre finanze potrebbe essere molto facile.

La sfortuna assale il Capricorno e questi due segni che dovranno fare attenzione al portafoglio

Un altro segno che all’apparenza potrebbe passare dei giorni positivi, ma che in realtà dovrà affrontare diverse difficoltà, è quello dello Scorpione. Infatti, i nati sotto questo segno si troveranno Mercurio contro, cosa che renderà i rapporti personali particolarmente difficili. In effetti, sul lavoro sembra difficile trovare un punto di incontro con i colleghi e i propri superiori. I clienti, poi, non ci danno tregua.

Fortunatamente, Venere porta una boccata d’aria fresca con i rapporti sentimentali. Non solo, ma la coppia sarà particolarmente affiatata, sia fuori che dentro le lenzuola.

Infine, l’altro segno sfortunato di questa fine di luglio è il Capricorno. In questo caso, però, questa non si concentra in un solo ambito ma coinvolge tutti gli aspetti della sua vita quotidiana. Senza contare che l’ultimo periodo è stato tutt’altro che roseo, caratterizzato da malumore e fiacchezza.

Venere si oppone al Capricorno portando questo segno alla totale chiusura verso il prossimo. Questo potrebbe portare difficoltà nella coppia o precluderci incontri importanti da single.

Anche sul lavoro sarebbe meglio andarci coi piedi di piombo, rimandando le decisioni importanti e cercando di consolidare ciò che abbiamo creato sinora. Pare infatti che l’estate potrebbe costringere il Capricorno a scucire una bella somma a causa di spese impreviste.

Ecco che quindi nei prossimi giorni la sfortuna assale il Capricorno, il Toro e lo Scorpione. Noi, però, potremmo invece essere tra i fortunati.

