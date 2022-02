Non solo giornali e libri, ecco come riciclare le vecchie riviste di enigmistica e realizzare originali decorazioni per la casa

Nei cassetti o sulle librerie della nostra casa, potremmo aver stipato delle vecchie riviste accumulate nel tempo, che facciamo fatica a gettar via. Alcuni di noi, amanti dell’enigmistica, potrebbero aver conservato settimanali o mensili ormai conclusi in attesa di capire se disfarsene o meno. Parole crociate, sudoku e cruciverba risolti potrebbero riportarci alla mente momenti passati della nostra vita. Una gita in montagna, il piacevole sole di una spiaggia estiva o semplicemente un breve istante di relax ricavato durante la quotidianità. Gli amanti delle riviste di enigmistica, spesso, pur avendo terminato i giochi, conservano la rivista come se fosse un premio.

Tuttavia, nel tempo, come può accadere per i giornali, rischiamo di ritrovare casa invasa da questi periodici. Pertanto, per evitare che terminino nella pattumiera, possiamo dare una nuova vita anche alle riviste di enigmistica. Infatti, grazie al riciclo creativo, non solo giornali e libri, con facili idee possiamo personalizzare casa con le riviste di enigmistica.

Alternative

Cruciverba, puzzle, sudoku, rebus ed enigmi vari in bianco e nero sono i tipici giochini passatempo che rendono tale una qualunque rivista di enigmistica. Per molti di noi, potrebbero rappresentare un piacevole svago quotidiano, per altri un passatempo vissuto con minor frequenza, ma pur sempre un gradito angolo di relax. Gli amanti di questi giochini difficilmente riescono a gettar via a cuor leggero le riviste, seppur completate. Ovviamente, accumulo dopo accumulo, nel tempo, potrebbe arrivare un momento in cui siamo costretti a prendere una decisione. Potremmo, per esempio, imporci due alternative: conserviamo tutto in grossi scatoloni in soffitta o, nella peggiore delle ipotesi, gettiamo tutto nella pattumiera. Tuttavia, per evitare queste due strade, potremmo selezionare le riviste a cui siamo più legati e con gli enigmi risolti realizzare fantasiose decorazioni per la casa.

Non solo giornali e libri, ecco come riciclare le vecchie riviste di enigmistica e realizzare originali decorazioni per la casa

Pertanto, andiamo a vedere qualche idea.

La prima idea, di facile esecuzione, è quella di realizzare delle particolari opere d’arte a costo zero. In questo caso, potremmo scegliere il nostro rebus o cruciverba preferito e trasformarlo in un quadro. Ancor più suggestivo se in casa abbiamo una rivista la cui carta è ingiallita con il tempo. In questo caso, potremmo giocare con il colore della carta. E in entrambi i casi, dovremo ritagliare la parte che vogliamo conservare e incorniciarla. In questo modo, per esempio, potremmo arredare un salotto lungo e stretto o un sottoscala, così da donare un tocco di personalizzazione alla casa.

Decorazioni primaverili

La seconda idea proposta è quella di realizzare delle piccole rose di carta con i fogli della rivista di enigmistica. Disegniamo e ritagliamo una spirale ondulata sulla carta. Infine, arrotoliamo la spirale su se stessa a partire dall’esterno con l’aiuto di uno stuzzicadenti così da realizzare delle piccole rose. Dopo aver arrotolato la spirale, eliminiamo lo stuzzicadenti, allarghiamo con le dita la rosa ottenuta e fissiamola su una base di carta con della colla vinilica. In questo modo, potremmo decorare ogni superficie della casa con dettagli particolari e d’effetto.

