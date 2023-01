Ansia da palestra? Ecco 3 esercizi per rimettersi in forma senza fatica da fare anche a casa

Ansia da palestra? Ecco 3 esercizi per rimettersi in forma-proiezionidiborsa.it

I 3 sport migliori per bruciare grassi e calorie dopo le abbuffate delle feste.

Tra i buoni propositi per l’anno nuovo, che molti tornano a rincorrere di volta in volta, c’è sicuramente quello di fare attività fisica.

Di solito, sono quelli più pigri e svogliati a voler invertire la rotta per abbracciare lo sport, di qualunque tipo.

Ma non si cambia certo da un momento all’altro e per chi non è mai stato sportivo, iscriversi in palestra è davvero un grande passo.

In ogni caso, anche eventualmente superato il primo scoglio dell’iscrizione, rimane sempre il problema di andarci, cosa non facile dopo un’intera giornata di lavoro.

Soffrite anche voi di ansia da palestra? Ecco 3 esercizi per rimettersi in forma che sono già entrati nelle tendenze del 2023.

L’allenamento 12-3-30

È diventato virale sui social già durante il 2022 e secondo gli esperti del settore la striscia di gradimento positivo continuerà anche quest’anno.

Tutto quello che occorre è un tapis roulant, da impostare su un’inclinazione del 12% per camminare a 3 miglia all’ora, corrispettivo di circa 5 chilometri.

L’ultimo numero della combinazione, ovvero il 30, fa riferimento ai minuti totali di svolgimento dell’attività.

I benefici della semplice camminata sono già abbastanza noti: in più, l’aggiunta di una leggera inclinazione aiuta a migliorare resistenza e salute delle articolazioni.

Gli esperti di fitness consigliano inoltre di evitare di reggersi alle maniglie del macchinario, così da rendere l’esercizio più stimolante.

Attenzione però perché è un’attività sconsigliata a chi soffre di lombalgia o crampi ai polpacci perché insiste molto proprio su queste zone del corpo.

Al secondo posto nella classifica delle tendenze social del 2023 troviamo il crossfit, disciplina che sta conquistando un sempre maggiore consenso.

Del resto, si tratta di un tipo di allenamento multifunzionale, che stimola sia la resistenza e la forza, ma anche l’agilità e l’equilibrio.

Di nuovo, è un tipo di attività che può essere svolta sia in presenza in palestra che comodamente a casa, seguendo specifici video online.

Passiamo però adesso al terzo gradino del podio, che vede protagonista una disciplina sicuramente più curiosa e di nicchia rispetto alle prime due.

Si tratta del twerking, movimento sensuale e caratteristico della danza di tipo latino.

Bisogna “scuotere i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche”, come riporta l’Oxford Dictionary Online.

Negli ultimi anni, molte celebrità, tra cui Jennifer Lopez o Shakira, hanno contribuito rendere popolare questo tipo di danza.

In ogni caso, se pensiamo di non essere adatte a questo tipo di attività, basta scendere nella classifica tendenze fitness per trovare yoga e pilates.

Anche queste due discipline hanno conosciuto grande popolarità in tempi recenti e sono più tonificanti e brucia-grassi di quanto si potrebbe pensare.

Inoltre, determinati esercizi sono perfetti non solo per ritrovare il giusto tono della muscolatura, ma anche per ridisegnare la propria silhouette.

Per cominciare, si può partire dall’hundred, funzionale al rinforzo della zona addominale e alla stabilizzazione del baricentro.

Seguono il leg pull front, consigliato per l’allenamento di braccia e gambe e lo swimming, con benefici su schiena e glutei.

Ansia da palestra? Ecco come superarla. Infine, ricordiamo sempre di accompagnare l’esercizio fisico ad una dieta sana, a partire dal primo pasto della giornata: la colazione.