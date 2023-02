Correrà come una Ferrari in Formula 1 questo segno di Fuoco che vivrà un marzo a tutta velocità

Correrà come una Ferrari in Formula 1-proiezionidiborsa.it

Si corre a tutta velocità verso il mese di marzo. Febbraio ha iniziato la sua parabola discendente nella quale sarà ancora protagonista il Carnevale, ma quando maschere e carri usciranno di scena, sarà quasi tempo di primavera. Uno degli eventi del mese di marzo tra i più attesi è sicuramente la ripresa del Campionato del Mondo di Formula 1. Astrologicamente parlando, invece, quale sarà il segno zodiacale al top del terzo mese dell’anno? Scopriamolo insieme.

In questa settimana in cui gran parte d’Italia si prepara a celebrare il Carnevale romano, gli appassionati di Formula 1 hanno scoperto la nuova Ferrari. La macchina con cui si cercherà di riportare a Maranello un titolo mondiale che manca ormai dal lontano 2007. I primi test in Bahrain, da giovedì 23 febbraio a sabato 25, saranno propedeutici alla partenza del campionato la settimana successiva. C’è un’attesa spasmodica, paragonabile, se vogliamo, a quella che gli amanti dell’astrologia e degli oroscopi hanno ogniqualvolta finisce un mese. Per cercare di capire se il successivo sarà migliore o peggiore di quello che stanno vivendo.

Correrà come una Ferrari in Formula 1, nel prossimo marzo, un segno in particolare

Marzo è tradizionalmente il mese dei Pesci. Fino al 20, infatti, il Sole sorriderà ai nati dal 20 febbraio al 20 marzo. In più, arriverà anche Mercurio, ma, soprattutto Saturno, il giorno 8. Questi pianeti porteranno felicità e soddisfazioni in ambito professionale. Una forte energia dovrà essere concentrata in tutte le sfide lavorative che si pareranno davanti ai Pesci.

Dal punto di vista affettivo, saranno particolarmente favoriti i single. Infatti, per loro, si creeranno delle grandi possibilità per poter finalmente iniziare una nuova relazione. Non è poi detto che sia tanto nuova, perché potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma. Magari, dopo un periodo di riflessione, si riallacceranno i rapporti con il partner precedente, con la promessa di riprovarci. Per le coppie, invece, sarà un periodo di consolidamento e, perché no, il momento per concedersi un weekend indimenticabile, in coincidenza del compleanno.

Quale sarà il segno zodiacale al top a marzo?

Se Pesci sorriderà nel prossimo mese, ancora di più lo farà Ariete, e anche lui correrà come una Ferrari in Formula 1. E non solo dal 21 marzo, quando il Sole entrerà nel segno. Infatti, essi saranno i più favoriti dagli astri già dai primi giorni di marzo. Fortuna sarà la parola d’ordine che contraddistinguerà tutto il periodo, per poi sfociare anche nel mese di aprile. Una vera e propria primavera anticipata, dunque, che regalerà gioie e soddisfazioni sia nella vita privata che in ambito professionale.

Nel dettaglio, dal punto di vista lavorativo si creeranno i presupposti per fare delle ottime cose. Anzi, se si vuole dare una sferzata, magari cercando un’altra sfida, marzo potrebbe essere il mese giusto. Investire su sé stessi in questo periodo potrebbe dare i suoi dividendi a breve e lungo termine.

A livello affettivo e familiare, poi, potrebbe essere il momento propizio per cercare nuove soddisfazioni. Gettarsi a capofitto in un innovativo progetto, allargare la famiglia, cambiare casa, perché no, anche città. Insomma, con un po’ di coraggio e tanta energia si potrebbe rafforzare ancora di più la coppia. Per i single, infine, bisognerà avere un po’ di pazienza, perché, rispetto ai Pesci citati in precedenza, non è detto che questo sia il mese del nuovo amore.