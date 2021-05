Con l’arrivo delle belle giornate, con il sole primaverile l’outfit cambia e le donne iniziano a preferire abiti più colorati e leggeri. In questo periodo la gonna, come anche l’abito corto, è sicuramente più gradita rispetto ai jeans, che fanno sentir caldo al solo pensiero. Il cambiamento d’outfit, porta con sé anche delle attenzioni che dobbiamo necessariamente prendere in considerazione

Ci stiamo riferendo alla amata e tanto odiata depilazione. Molte di noi, per una questione di tempo e alcune volte economica, preferiamo il rasoio alla ceretta o altri metodi disponibili. Le ragioni possono essere varie ma una verità assoluta è che con il rasoio spesso commettiamo degli errori che compromettono la salute della nostra pelle.

Qui di seguito, ecco gli errori più comuni che le donne possono commettere utilizzando il rasoio per eliminare i peli superflui.

Preferiamo la doccia alla vasca

Alcune di noi si dedicano all’attività depilatoria in vasca. Effettivamente questa è più comoda rispetto la doccia ma comunque presenta delle controindicazioni.

Quando ci depiliamo in vasca immerse nell’acqua calda, la pelle si prepara alla rasatura, infatti grazie all’alta temperatura i peli si ammorbidiscono. Però questa tende a gonfiarsi, quindi una volta uscite dalla vasca il gonfiore svanisce e il rischio è quello di avere dei peli sparsi.

Quindi preferiamo la doccia alla vasca, qui sarà possibile effettuare una depilazione accurata. Anche in questo caso attendiamo sempre una decina di minuti prima di iniziare con la depilazione. Una volta finito, consigliamo comunque un getto di acqua fredda per chiudere i pori.

Scegliere l’ora giusta

Sarà capitato a tutte di radersi al volo prima di uscire, sappiamo bene che alcune volte la fretta può giocare brutti scherzi. Sappiamo che per effettuare una buona depilazione abbiamo bisogno di tempo, altrimenti rischiamo di tagliarci o addirittura non depilare correttamente tutte le zone interessate.

Scegliere l’ora giusta è importante anche per la salute della pelle: l’ideale sarebbe la sera prima di andare a dormire. Questo perché la nostra pelle non è a contatto con l’esposizione solare e non è soggetta a sfregamento con i nostri indumenti. Ciò potrebbe causare delle irritazioni post depilazione.

Evitare di lasciare il rasoio in doccia

Questo è un errore che facciamo tutte, pensiamo che sia più comodo lasciarlo lì a portata di mano. In realtà con questa cattiva abitudine il rasoio rischia solo di bagnarsi di continuo e di rovinarsi in poco tempo. Consigliamo di lavarlo bene dopo ogni utilizzo, asciugarlo e poi riporlo in un luogo asciutto. Se introduciamo questa piccola abitudine, il nostro rasoio durerà di più. Ecco gli errori più comuni che le donne possono commettere utilizzando il rasoio per eliminare i peli superflui.